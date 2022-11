Los “negacionistas”: el avance de una nueva camada de republicanos que cuestiona la victoria de Biden

escuchar

WASHINGTON.- Un año atrás, Blake Masters, un inversionista de Arizona, difundió un aviso que comenzó a despejar el camino para convertirse en una de las figuras de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que compite por una banca en el Senado. “Creo que Trump ganó en 2020″, es la primera frase que soltó Masters en su mensaje. Meses después, Donald Trump le dio su respaldo, Masters ganó la interna del Partido Republicano en Arizona, y ahora pelea voto a voto contra el demócrata Mark Kelly, el astronauta que ganó hace dos años, un triunfo decisivo para que los demócratas se quedaran con el control del Congreso.

Masters es uno de los integrantes de una nueva camada de políticos: los “negacionistas”, los candidatos que se han abierto paso en la interna del Partido Republicano y han ganado espacios y notoriedad en la campaña hacia las midterms desconociendo el resultado de la elección presidencial de 2020 que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca, avalando, con matices, la denuncia infundada de un fraude masivo, una acusación que sus detractores llaman la “Gran Mentira”.

El expresidente estadounidense Donald Trump habla en un mitin político en Mesa, Arizona, el 9 de octubre del 2022

El avance de los “negacionistas” genera enorme preocupación en Washington, al punto tal que el propio Biden decidió volver a brindar esta semana otro discurso dedicado exclusivamente a la democracia –ya había tocado el mismo tema a principios de septiembre–, en el que advirtió que la determinación de candidatos de la oposición a desconocer los resultados de los comicios podía poner al país en un “camino hacia el caos”.

“Hay candidatos que se postulan para cargos en todos los niveles de Estados Unidos, para gobernador, para el Congreso, fiscal general, secretario de estado, que no se comprometen, no se comprometen a aceptar los resultados de las elecciones en la que están compitiendo”, advirtió Biden en su mensaje.

“Es un camino hacia el caos en Estados Unidos. No tiene precedentes, es ilegal y es antiamericano. Como he dicho antes, no se puede amar a tu país solo cuando se gana”, insistió.

La mayoría de los candidatos en las listas del Partido Republicano son “negacionistas”, según un análisis del Washington Post, que revisó declaraciones de 569 candidatos nacionales, estatales y locales. Han negado o cuestionado el resultado de 2020. Muchos de ellos compiten en estados o distritos demócratas y se espera que pierdan en las elecciones del próximo martes 8 de noviembre, pero alrededor de la mitad son candidatos en áreas férreamente republicanas y caminan directo hacia una victoria. Como consecuencia, la configuración política que dejará las midterms –principalmente el Congreso, pero también autoridades locales como los secretarios de estado, que son responsables de manejar los comicios en cada estado– lleva a muchos a temer por el futuro de la integridad de las elecciones, pilar de la democracia norteamericana, la más longeva del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden

La postura de estos candidatos se hace eco del rechazo de Trump al resultado de la elección que perdió, pero también refleja la creciente desconfianza del electorado republicano en el sistema electoral. Ya la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes votaron en contra de la certificación de los resultados de la elección presidencial luego del violento ataque trumpista al Congreso, el 6 de enero de 2021.

Un temor extendido entre los demócratas es que el avance de la nueva camada de políticos proclives a cuestionar el sistema electoral quede al mando de las elecciones en algunos estados clave, como, por ejemplo, Arizona. Allí, el expresidente Barack Obama dejó otra fuerte advertencia al afirmar que si los republicanos ganan las elecciones locales, la democracia no sobrevivirá.

“Si hay negacionistas de las elecciones con el cargo de gobernador, senador, secretario de estado, fiscal general, entonces la democracia tal como la conocemos puede no sobrevivir en Arizona”, dijo Obama en un acto de campaña en Phoenix. “Eso no es una exageración. Eso es un hecho”, remarcó. Arizona es uno de los estados donde Biden se impuso por un estrecho margen en 2020, y todo indica que volverá a jugar un papel decisivo en 2024.

Tal como hizo Trump en 2020, varios candidatos prominentes se han negado a comprometerse por adelantado a aceptar el resultado de las legislativas. Ante ese panorama, el Centro Carter, una autoridad global en integridad de los procesos electorales, le ha pedido a los candidatos que suscriban a un cinco principios para fortalecer la confiabilidad de las elecciones. Uno de ellos es “formular denuncias de irregularidades electorales de conformidad con la ley y reconocer la legitimidad de los resultados una vez certificados los resultados y resueltas todas las impugnaciones”.

De momento, 129 candidatos en todo el país han adherido a los compromisos, la gran mayoría, demócratas. Varias figuras republicanas que este año compiten, como el senador Marco Rubio, o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los presidenciables republicanos, o el gobernador de Texas, Greg Abbott no figuran en la lista. Otros, como el gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien vuelve a enfrentarse este año a Stacey Abrams, en una de las contiendas más reñidas, sí firmó. Masters, al igual que otros políticos que han puesto en duda la fiabilidad del sistema, tampoco adhirió a los principios del Centro Carter.