Los proyectos de ley en la Legislatura de Florida que podrían hacer desaparecer edificios icónicos en Miami

Dos proyectos de ley avanzan rápidamente en la Legislatura de Florida y podrían dejar la vía libre para que los desarrolladores puedan destruir y reurbanizar gran parte de Miami Beach y otros sitios históricos en el estado. De aprobarse, las autoridades ya no podrían impedir la demolición de cualquier edificio que se encuentre dentro de una franja de una milla de la costa, así como zonas de inundación definidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Los proyectos de ley, identificados como SB 1371 y HB 1346, son impulsados por el senador republicano Bryan Ávila y el representante del mismo partido Spencer Roach. La discusión de estas iniciativas ya causa alarma entre los defensores de la preservación del patrimonio y entre los funcionarios de todo el estado, en particular entre los que entrarán en funciones en St. Augustine. Esta es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, por lo que tiene una gran cantidad de monumentos históricos.

Los impulsores del proyecto pretenden que se desarrollen nuevos edificios que cumplan con reglamentaciones modernas Alejandro Luengo / Unsplash

Las voces más críticas aseguran que los proyectos de ley son muy amplios y permitirán a los desarrolladores desaparecer edificios históricos como parte de las estrategias de especulación inmobiliaria en las ciudades de Florida, según reporta el diario Miami Herald. Además, señalan que la implementación de estos cambios sería destructiva para la economía y la estructura histórica de las comunidades.

Mientras tanto, el senador Ávila defiende su proyecto con el argumento de que su objetivo es aumentar la resiliencia de las comunidades costeras. Según explica, lo lograría mediante la sustitución de edificios antiguos por nuevas estructuras que cumplan con las normas actualizadas de la FEMA para poder resistir a inundaciones y tormentas.

“Se trata de un proyecto de ley muy peligroso, que avanza a toda máquina”, declara al Herald Alex Fernández, comisionado de Miami Beach. “Es un tren que va a destrozar nuestros distritos históricos. No tiene nada que ver con la resiliencia. Tiene que ver con las ganancias que generan los grandes promotores. Construir edificios más grandes no contribuye a la resiliencia. Este proyecto de ley trata de eludir nuestras normas de conservación histórica. Eso no puede estar más claro”.

Miami tiene varias zonas conocidas por sus construcciones históricas Alex Guillaume / Unsplash

¿Qué cambia con las nuevas leyes?

Además de definir la zona donde podrían llevarse a cabo demoliciones de construcciones existentes, la nueva reglamentación también incluye eliminar los límites en la escala de los edificios de reemplazo. Esta obliga a los desarrolladores a ajustarse a la escala existente en los vecindarios históricos, lo que podría ocasionar un desequilibrio visual al construir edificios más grandes y densos, que generan zonas de alta peligrosidad.

La posible aprobación de estos proyectos de ley a nivel estatal abriría la posibilidad de demolición de decenas de miles de estructuras que actualmente están protegidas como sitios históricos bajo las ordenanzas locales. Algunos lugares amenazados por el desarrollo inmobiliario serían la famosa fila de hoteles clásicos en Ocean Drive y los vecindarios de Key West, Palm Beach y Fernandina Beach.

“No voy a pasar a la historia como el tipo que pone un rascacielos en St. Agustín, en el distrito Art Déco de Miami, en Palm Beach o en Pensacola”, defendió Spencer Roach, miembro de la Cámara de Representantes de Florida, en una entrevista con el Miami Herald. “Esa no es la intención del proyecto de ley y el lenguaje restrictivo está diseñado para evitarlo”, sentenció.

