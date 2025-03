Los trabajadores que podrían recibir un cheque de US$1500 en EE.UU.: requisitos para reclamar el pago

En abril de 2024, United of Omaha sufrió una violación de datos que perjudicó a una gran cantidad de empleados que recibían su seguro de vida. Frente a esto, se presentó una demanda colectiva que sigue pendiente en el Tribunal de Distrito del Condado de Douglas, Nebraska. Sin embargo, a casi un año del incidente, se llegó a un acuerdo por el que los afectados podrían recibir hasta US$1500 .

Entre el 21 y el 23 de abril del año pasado, la información confidencial de muchos clientes de United of Omaha se vio expuesta, de acuerdo con Newsweek . En el marco de un ciberataque, se obtuvo acceso no autorizado a los sistemas de la compañía, y por ende a un gran volumen de datos personales y médicos de empleados de diferentes organizaciones.

Si bien United of Omaha negó su responsabilidad ante los reclamos realizados, la empresa accedió a otorgar una recompensa económica a muchos de los afectados por el episodio. A partir de este momento y hasta el 29 de mayo, pueden reclamar un pago de hasta US$1500.

En abril de 2024 se obtuvo acceso no autorizado a los sistemas de United of Omaha, y por ende a un gran volumen de datos personales y médicos (iStock) iStock

Quiénes califican para recibir el cheque

Los empleados actuales o anteriores de una empresa que contrató un seguro grupal de United of Omaha pueden calificar para recibir US$1500. Este pago se realiza “en concepto de reembolso por pérdidas de bolsillo y tiempo perdido como resultado del incidente de datos”, según un comunicado de prensa .

Al respecto, Alex Beene, instructor de educación financiera de la Universidad de Tennessee en Martin, explicó a Newsweek: “Si bien es muy probable que la mayoría de los empleados ya sepan si se vieron afectados, si sabe que su empleador ha trabajado con United of Omaha Life Insurance en el pasado y está preocupado por los datos que podrían haber proporcionado sobre usted, este sería el momento de comunicarse”.

Cómo reclamar el pago

Para recibir la compensación se necesita presentar un reclamo válido. La única forma de hacerlo es a través de la opción “Presentar reclamo” en el sitio web del Acuerdo de Omaha, para lo que se deberá completar y enviar un formulario antes del 29 de mayo de 2025.

Para recibir US$1500, los afectados deben completar y enviar un formulario en línea (iStock) iStock

Por otro lado, los miembros de la demanda colectiva que no quieran presentar un reclamo por la compensación también son elegibles para un pago alternativo en efectivo de US$50. Además, aquellos que quieran solicitar su exclusión del acuerdo pueden hacerlo hasta el 29 de abril de 2025.

En caso de no estar conforme con el Acuerdo de Omaha, se puede escribir al Tribunal para explicar el motivo antes del 29 de abril. Otra opción es hacerlo de forma oral en la Audiencia de Aprobación Final, que se llevará a cabo el 25 de junio de 2025. Sin embargo, se necesita tener un permiso para asistir.

Por último, los miembros de la demanda también podrán recibir dos años de protección contra el robo de identidad y servicios de monitoreo de crédito. En caso de no presentar un reclamo y tampoco excluirse del acuerdo, no se recibirá ninguna compensación y se perderá el derecho de demandar a United of Omaha y a otras partes relacionadas.

