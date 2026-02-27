En mi patio, no: los votantes de Trump que ahora rechazan los nuevos centros de detención del ICE

En distintos estados de EE.UU., el gobierno del presidente Donald Trump avanzó con la compra de almacenes para convertirlos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El objetivo es aumentar la capacidad para albergar a inmigrantes bajo custodia. Sin embargo, muchas personas, incluso votantes del Partido Republicano, se pronunciaron en contra del plan.

Los votantes de Trump que rechazan los nuevos centros de detención del ICE

A lo largo de 2025, el mandatario republicano avanzó con su ofensiva migratoria. Uno de sus propósitos era aumentar los arrestos diarios de inmigrantes, pero los centros de detención existentes están al límite de su capacidad. Para proseguir con su estrategia, el gobierno necesita crear más recintos, y por eso recientemente adquirió edificios para transformarlos completamente.

Uno de estos espacios, ubicado en Surprise, en Arizona, albergaría a 1500 inmigrantes indocumentados, pero los vecinos no están conformes con el plan. Stacy Bradley, quien votó por el mandatario republicano, es copropietaria de Woodlands Elite Cheer, un centro de entrenamiento ubicado frente al próximo centro.

En diálogo con The New York Times, expresó su temor de que los inmigrantes con antecedentes penales escapen, o incluso que estallen protestas frente a su gimnasio. Al lugar acuden niños de tres años de edad y ver personas encadenadas podría ser una imagen traumática.

“Es una cosa aterradora para un niño de esa edad”, sostuvo. Bradley no es la única, sino que es una de las tantas personas que protestaron contra el proyecto.

Críticas al plan de Trump para aumentar la capacidad de detención con nuevos centros del ICE

Aquellos que se oponen a las instalaciones sostienen que los sitios reducirían la recaudación del impuesto sobre la propiedad, dañarían a los negocios locales y agotarían la infraestructura de agua y alcantarillado.

Otros críticos citaron preocupaciones humanitarias sobre la transformación de almacenes industriales en centros de detención que podrían contener a personas por un promedio de 60 días.

Los críticos al plan del ICE para aumentar la capacidad de detención argumentan que el plan podría dañar los negocios locales y agotar la infraestructura de agua y alcantarillado Mike Stewart - AP

Antes de la adquisición de nuevos almacenes, el gobierno federal ya se enfrentaba a una controversia relacionada con los centros. Esto se debe a quejas por condiciones indebidas, incluidas aquellas sobre salas de espera y centros de procesamiento que no estaban destinados a la detención de larga duración.

“Entiendo las preocupaciones locales”, expresó Kenneth T. Cuccinelli II, subsecretario interino de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump. “Sin embargo, el ICE debería haber establecido centros de procesamiento en todo el país desde hace mucho tiempo. Esto hará que la agencia sea más eficaz”, argumentó.

El plan de Trump para crear nuevos centros de detención del ICE

Pese a las críticas, la administración Trump avanza con su propósito de elevar la capacidad de detención a 100 mil personas. Según una recopilación de Associated Press, en los últimos meses el gobierno adquirió propiedades en:

Arizona : almacén de 418 mil pies cuadrados (38.833 metros cuadrados) en el suburbio de Surprise, en Phoenix, por 70 millones de dólares.

: almacén de 418 mil pies cuadrados (38.833 metros cuadrados) en el suburbio de Surprise, en Phoenix, por 70 millones de dólares. Georgia : bodega en Social Circle por US$128,6 millones. Se espera que la instalación albergue entre 7500 y 10.000 detenidos, con una capacidad que podría ampliarse o reducirse según las necesidades.

: bodega en Social Circle por US$128,6 millones. Se espera que la instalación albergue entre 7500 y 10.000 detenidos, con una capacidad que podría ampliarse o reducirse según las necesidades. Maryland : almacén a unas 60 millas (96 kilómetros) al noroeste de Baltimore por US$102,4 millones.

: almacén a unas 60 millas (96 kilómetros) al noroeste de Baltimore por US$102,4 millones. Michigan : una instalación en Romulus.

: una instalación en Romulus. Pensilvania : un almacén en el municipio de Tremont por US$119,5 millones y otro en el municipio de Upper Bern por US$87,4 millones.

: un almacén en el municipio de Tremont por US$119,5 millones y otro en el municipio de Upper Bern por US$87,4 millones. Texas: en Socorro, un suburbio de El Paso, el ICE pagó US$122,8 millones por tres almacenes de 76.810 metros cuadrados (826.780 pies cuadrados). También pagó US$66,1 millones por un almacén de 59.420 metros cuadrados (639.595 pies cuadrados) en San Antonio.

El plan de Trump para el ICE es convertir ocho instalaciones en “centros de detención a gran escala” y 16 edificios en centros de procesamiento Archivo

De acuerdo con la información de The New York Times, el ICE sostuvo que los centros serán renovados para cumplir con los estándares de detención y proporcionar servicios de alimentos, médicos y lavandería.

Actualmente, la agencia mantiene bajo custodia a 68.289 personas, según los datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés). Se espera que el nuevo modelo permita ampliar la capacidad de camas a 92.600 para finales de noviembre, según un documento del gobierno.

Además, la información señala que el plan del ICE es convertir ocho instalaciones en “centros de detención a gran escala” y 16 edificios en centros de procesamiento. En conjunto, costará al gobierno federal cerca de US$38.000 millones.