El cambio clave en el Seguro Social a partir del 7 de marzo: qué es el nuevo sistema de “workload” y cómo impacta

A partir del próximo 7 de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) implementará cambios claves con un nuevo sistema de “workload” (en español, carga de trabajo). Los funcionarios aseguraron que esta modificación mejorará los tiempos de espera de las personas que llaman, aunque algunos empleados advirtieron que podría empeorar la situación.

Qué es el nuevo sistema de “workload” y cómo funciona

Bajo las órdenes de la administración del presidente Donald Trump, la SSA estuvo sujeta a varias modificaciones. Luego del drástico recorte de personal, ahora comenzará a trabajar con un sistema distinto. Hasta el 7 de marzo, los empleados operan a escala regional para atender a los beneficiarios más cercanos.

Los directores del Seguro Social aseguran que el nuevo sistema de workload mejorará los tiempos de espera para los beneficiarios

Con este nuevo cambio, dejarán de manejar solo casos locales y comenzarán a gestionar trámites desde cualquier parte de Estados Unidos como parte de un sistema nacional de carga de trabajo (workload).

En diálogo con Investopedia, un portavoz de la SSA aseguró: “Estas herramientas fortalecerán la capacidad de la SSA de brindar a los estadounidenses más oportunidades para programar citas y mejorar la eficiencia del personal. Habrá mayor disponibilidad para que los estadounidenses reciban el apoyo que necesitan por teléfono o en persona".

El cambio clave en el Seguro Social desde el 7 de marzo que impacta en los trabajadores

A poco más de una semana para la entrada en vigor de la medida, algunos empleados temen que la medida aumente la carga laboral, en lugar de disminuir los tiempos de espera.

Los críticos sostienen que los funcionarios deberán tomarse tiempo para aprender diferentes políticas más allá de sus reglas locales, como las diferencias en las leyes estatales sobre la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Los empleados del Seguro Social temen que el nuevo sistema aumente la carga laboral y empeore la situación AP

A su vez, muchos trabajadores aseguran que están sobrecargados de tareas y con ingresos bajos. Una encuesta del Centro de Organización Estratégica encontró que el 84% de los empleados afirmó que su carga de trabajo empeoró en 2025.

En ese sentido, la mayoría sostuvo que la velocidad y la calidad de su servicio disminuyó debido a la cantidad de trabajo que se vieron obligados a asumir.

Durante el último año, la agencia federal perdió aproximadamente 6500 trabajadores. En 33 estados, el personal disminuyó al menos un 10% entre el año fiscal 2024 y 2025, y en algunas jurisdicciones la pérdida fue aún mayor. Muchos empleados dedicados a tareas de atención al cliente fueron removidos de sus cargos.

Los recortes se dieron en el contexto más amplio de políticas federales de reducción de la fuerza laboral.

El contexto del cambio clave en el Seguro Social vigente desde el 7 de marzo

Actualmente, la SSA administra los beneficios sociales de alrededor de 75 millones de personas. El tiempo de espera promedio para el número nacional 800 fue de aproximadamente 30 minutos en el año fiscal 2024 del gobierno federal, que va del 1° de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, según datos de la Oficina del Inspector General.

Luego, tras la transición a un nuevo sistema, este promedio se redujo en diez minutos. Los tiempos de demora continuaron en reducción en el año fiscal 2025, cuando el número disminuyó a la mitad (aproximadamente 14,6 minutos).

La mejora más grande ocurrió en julio de 2025. En ese momento, el promedio fue de aproximadamente 7,5 minutos, después de que se trasladaron más agentes.

La medida del Seguro Social llevará a los empleados a procesar casos en todo el país en lugar de centrarse en los trámites regionales Foto de ssa.gov

Es importante remarcar que en estos promedios también se incluye a quienes llaman y cuelgan inmediatamente por distintos motivos. Durante el año fiscal 2025 del gobierno federal, quienes optaron por la opción de devolución de llamada esperaron un promedio de 111 minutos antes de recibir una llamada. Aquellos que no lo hicieron aguardaron alrededor de una hora.

De acuerdo al informe, en los primeros tres meses del año fiscal 2026 la SSA mantuvo los tiempos de espera telefónica en un promedio de nueve minutos. Esto podría cambiar en los próximos meses a partir de la modificación de la carga laboral.