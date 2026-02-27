Elecciones 2026: la jugada maestra de Ron DeSantis que podría hacer temblar la candidatura de Byron Donalds en Florida

Este año se llevarán a cabo las elecciones para gobernador en Florida, y el congresista republicano Byron Donalds lidera las encuestas hasta el momento. Sin embargo, el candidato respaldado por el presidente Donald Trump podría ver temblar su triunfo si el actual mandatario Ron DeSantis decide ofrecer su apoyo a otro político, según los análisis más recientes de las opiniones de los votantes.

¿Por qué Ron DeSantis podría hacer temblar la candidatura de Byron Donalds?

Después de dos mandatos al frente de la gobernación de Florida, DeSantis, popular entre los ciudadanos, deberá dejarle su cargo al siguiente dirigente. Entre los candidatos republicanos y también en general, Donalds goza de una popularidad imponente, pero todo podría darse vuelta rápidamente.

Si DeSantis decide respaldar a un candidato, Byron Donalds podría ver tambalear su postulación para la gobernación de Florida X Byron Donalds y Ron DeSantis

Una encuesta reciente del Public Opinion Research Lab de la University of North Florida muestra que el congresista lidera la carrera por la nominación con un 28% de apoyo entre votantes probables del Partido Republicano.

Detrás de Donalds aparece Casey DeSantis con 24%, aunque la primera dama todavía no lanzó oficialmente su candidatura. Cuando a los encuestados se les informó que el congresista cuenta con el apoyo del presidente, el respaldo a la expresentadora cayó al 12% y Donalds subió al 47%. Además, un 36% de los votantes dijo que aún está indeciso.

Sin embargo, el escenario cambia completamente cuando entra el respaldo de los referentes del Partido Republicano en juego. Mientras que el 32% de los encuestados asegura que el apoyo de Trump significaría más que el del gobernador, el 42% opina que la postura de DeSantis tendría más influencia.

Esta ecuación se aplica a todos los grupos de edad, regiones y grupos demográficos, con la excepción de los hispanos. Incluso en este grupo, se mantiene la paridad. El 41% valora más la elección de Trump, mientras que el 40% prefiere la de DeSantis.

El Dr. Sean Freeder, director del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública, analizó el fenómeno: “Cuando todos los candidatos son del mismo partido, los votantes pierden su principal referencia para tomar decisiones, y los respaldos suelen llenar ese vacío”.

En Florida: los candidatos que irían contra Byron Donalds para suceder a DeSantis

Las primarias en Florida se llevarán a cabo el 18 de agosto. Hasta el momento, Donalds se presenta como el candidato con más posibilidades, aunque también figuran otros nombres emergentes:

Jay Collins : el vicegobernador nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud y Premedicina de la American Military University . Tuvo una amplia carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes. En su recorrido político, se centró en la defensa de las libertades individuales y la seguridad pública.

: el vicegobernador nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana. Obtuvo una licenciatura en . Tuvo una amplia carrera en las de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes. En su recorrido político, se centró en la Paul Renner : expresidente de la Cámara de Representantes. Entre sus acciones en el ámbito político, se destacaron la introducción de reformas de seguros largamente buscadas y promocionadas por la comunidad empresarial. Además, logró la aprobación de una amplia legislación sobre la elección de escuelas, que integró la expansión de cupones escolares.

: Entre sus acciones en el ámbito político, se destacaron la introducción de reformas de seguros largamente buscadas y promocionadas por la comunidad empresarial. Además, logró la aprobación de una amplia legislación sobre la elección de escuelas, que integró la expansión de cupones escolares. James Fishback: con menos intención de voto que el resto de candidatos, el inversionista de 31 años es hijo de una inmigrante colombiana y de un trabajador de poda de árboles. Trabajó como consultor y empleado en la firma neoyorquina Greenlight Capital entre 2021 y 2023. Propone, entre otras cosas, detener lo que califica como la “estafa de las visas H-1B”.

Al respecto de Casey DeSantis, Freeder indicó que su ingreso en la contienda aún es posible. Sin embargo, reparó en que no ha estado involucrada en la recaudación de fondos que se esperaría de alguien interesada en postularse.

El vicegobernador Jay Collins, aliado de DeSantis, podría dar batalla a Byron Donalds Instagram/@jaycollinsfl

Las propuestas de Byron Donalds en Florida

El 17 de febrero, Fox News publicó una entrevista con Donalds en la que detalló cuáles son sus prioridades en caso de que obtenga un triunfo en las elecciones de Florida.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

En primer lugar, mencionó su voluntad de que “Florida siga siendo el estado libre”. Destacó el trabajo de DeSantis y sostuvo que, si llega a la gobernación, va a seguir en esa línea. Luego, marcó sus objetivos: