El mapa interactivo para saber qué zonas de EE.UU. son antiinmigrantes y ayudan al ICE en febrero y marzo 2026

En un contexto de endurecimiento del enfoque antiinmigratorio del gobierno de Donald Trump y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los condados de diversos estados brindan colaboración. La manera más frecuente de hacerlo es a través de los acuerdos 287(g), que contemplan distintos modelos de cooperación. La propia entidad tiene un mapa sobre el alcance de este programa.

Oficial: 37 estados de EE.UU. tienen acuerdos 287(g) vigentes con el ICE

De acuerdo con lo que presenta la agencia federal en su sitio web, este programa habilita a “delegar a los agentes del orden estatales y locales” la autoridad para que lleven a cabo tareas reservadas a oficiales migratorios. Esto se realiza bajo la supervisión del ICE.

El mapa de todos los condados de EE.UU. que firmaron acuerdos 287(g) con el ICE ICE

En esa misma página, se presenta un mapa en el que los usuarios pueden consultar los condados en los que existe alguna iniciativa bajo estos convenios. Según la entidad, al 20 de febrero había 1427 acuerdos que cubren 40 estados.

Sin embargo, al consultar la base de datos en la que se muestra la información, la suma final es de 37 jurisdicciones. Estos son los estados con al menos una localidad que participa del programa 287(g) del ICE:

Alabama

Arizona

Arkansas

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maryland

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

El programa 287(g) del ICE autoriza a agentes locales a tomar tareas de oficiales migratorios ICE

Los estados que más colaboran con el ICE: Texas y Florida encabezan la lista

La participación de condados puede ser contraria a la posición de los diferentes estados sobre el programa 287(g) y la colaboración con el ICE. Sin embargo, en estados republicanos que se muestran a favor de estos acuerdos suele haber mayor compromiso.

Este es el caso de Texas y Florida, los estados con más localidades adheridas, según los datos recopilados por Prison Policy.

Texas : 181 condados.

: 181 condados. Florida : 64 condados.

: 64 condados. Tennessee : 45 condados.

: 45 condados. Georgia : 38 condados.

: 38 condados. Pennsylvania: 29 condados.

En Chicago y Los Ángeles: la ley poco conocida usada por el ICE para detener a migrantes y ciudadanos americanos

Los modelos del acuerdo 287(g) del ICE y cuántos condados participan en cada uno

Dentro del programa, existen diferentes modelos de colaboración. Cada uno de ellos tiene sus características y atribuciones particulares para los agentes de seguridad locales.

Según el ICE, estas son las cuatro variantes:

Jail Enforcement Model

Task Force Model

Tribal Task Force Model

Warrant Service Officer

En cuanto a cifras, los 1427 acuerdos se dividen entre tres modelos de colaboración: 153 del Jail Enforcement Model a lo largo de condados en 32 estados, 465 correspondientes a Warrant Service Officer en 35 estados y 809 versiones del Task Force Model en jurisdicciones de 35 estados.

Próximamente, la lista de estados con localidades participantes se actualizará con la salida de Virginia, luego de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Abigail Spanberger para bloquear la cooperación con el ICE.

Esa misma línea sigue Kathy Hochul, que impulsa un proyecto de ley para que los condados de Nueva York no puedan cooperar con la agencia federal.