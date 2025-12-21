Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025

California reforzó su marco legal en materia migratoria durante 2025 con un paquete de leyes firmadas por el gobernador Gavin Newsom. Las normas abarcan desde límites claros a la actuación de fuerzas de seguridad y agentes federales hasta nuevas protecciones en escuelas, universidades, hospitales y lugares de trabajo, además de garantías legales para jóvenes extranjeros y personas involucradas en procesos penales.

SB 805: identificación policial y límites a la suplantación

La SB 805 redefinió delitos vinculados a la suplantación de identidad de autoridades y fijó nuevas obligaciones para las fuerzas de seguridad que operan en California , incluidas las federales.

redefinió delitos vinculados a la suplantación de identidad de autoridades y fijó , incluidas las federales. La ley amplió el alcance de las conductas penales y estableció reglas visibles para el accionar policial.

La ley SB 805 exige que, a partir de 2026, todos los agentes no uniformados en California (incluidos los federales) muestren identificación visible con su nombre y agencia Ethan Swope - FR171736 AP

Prohibió de manera expresa la suplantación de agentes del orden, al aclarar que la definición incluye a oficiales federales.

Extendió el delito a cualquier medio utilizado con fines de fraude, no solo plataformas digitales.

Exigió que, desde 2026, los agentes no uniformados muestren identificación visible con agencia y nombre o número de placa.

Ordenó a cada organismo policial publicar una política escrita sobre identificación, basada en principios de transparencia y confianza pública.

Impidió que agentes de captura de fugitivos bajo fianza usen esa función para tareas de control migratorio o compartan datos con ese fin.

La ley fue firmada por Gavin Newsom el 20 de septiembre y entró en vigor de inmediato.

SB 627: restricciones al uso de máscaras por agentes

La SB 627 introdujo límites al uso de cubiertas faciales por parte de fuerzas de seguridad durante el ejercicio de sus funciones. La norma apuntó a reforzar la identificación de los oficiales frente a la ciudadanía.

Tipificó como infracción o delito que un agente actúe con el rostro cubierto, salvo excepciones previstas.

Incluyó en la definición a policías locales, estatales, federales y de otros estados que operen en California.

Obligó a las agencias a publicar, antes de julio de 2026, políticas que regulen y limiten ese uso.

Estableció posibles sanciones civiles en casos de conductas ilícitas cometidas mientras el agente llevaba el rostro cubierto.

Las prohibiciones principales entrarán en vigor el 1° de enero de 2026. Las agencias deben publicar políticas antes del 1° de julio de 2026.

SB 98: notificación de operativos migratorios en ámbitos educativos

La SB 98 incorporó la obligación de informar a la comunidad educativa cuando se confirme la presencia de agentes migratorios en escuelas y universidades, con vigencia hasta 2031.

La Senate Bill 98 obliga a escuelas y universidades públicas a informar a la comunidad educativa ante la presencia confirmada de agentes migratorios Archivo

Ordenó que los planes de seguridad escolar incluyan protocolos de aviso a familias, docentes y personal.

Habilitó a negar solicitudes de escuelas chárter si no contemplaron esos mecanismos.

Extendió la obligación a universidades públicas, colegios comunitarios e instituciones privadas elegibles para becas estatales.

Buscó asegurar que estudiantes y trabajadores reciban información oportuna ante operativos migratorios confirmados.

Newsom la rubricó el 20 de septiembre y tuvo vigencia inmediata.

SB 81: protección de datos médicos y estatus migratorio

La SB 81 amplió la confidencialidad en el sistema de salud, al considerar el estatus migratorio como información médica protegida.

Incluyó la situación migratoria y el lugar de nacimiento dentro de los datos confidenciales.

Prohibió compartir esa información para fines de control migratorio, salvo orden judicial válida.

Estableció protocolos internos en hospitales y centros de salud ante solicitudes de acceso de agentes migratorios.

Limitó el ingreso a áreas no públicas de instalaciones sanitarias para esos fines.

La ley fue firmada por Gavin Newsom el 20 de septiembre y entró en vigor de inmediato.

AB 49: escuelas como espacios protegidos

La AB 49 reforzó la condición de los establecimientos educativos como ámbitos con resguardos especiales frente a la aplicación de leyes migratorias.

La Assembly Bill 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a zonas no públicas de establecimientos educativos sin una orden judicial Eric Thayer - FR171986 AP

Impidió el ingreso de agentes migratorios a zonas no públicas sin orden judicial.

Prohibió la entrega de registros educativos o datos familiares sin autorización o mandato judicial.

Exigió verificar la identificación de los agentes que soliciten acceso.

Ordenó al fiscal general actualizar políticas modelo para todas las agencias educativas.

La ley fue firmada por Newsom el 20 de septiembre y entró en vigor de inmediato.

SB 294: derechos laborales frente a controles migratorios

La SB 294 creó la Workplace Know Your Rights Act, con obligaciones directas para empleadores y mayores garantías para trabajadores.

Dispuso avisos escritos anuales sobre derechos laborales y constitucionales en el lugar de trabajo.

Ordenó al Comisionado Laboral elaborar plantillas y materiales audiovisuales informativos.

Estableció la obligación de avisar a un contacto de emergencia si un empleado es detenido.

Prohibió represalias laborales por ejercer estos derechos y fijó sanciones económicas.

Firmada por el gobernador el 12 de octubre de 2025, entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

SB 307: apoyo a estudiantes universitarios indocumentados

La SB 307 reforzó medidas de acompañamiento en universidades públicas para estudiantes afectados por acciones migratorias.

La SB 307 exige a las universidades públicas de California implementar políticas para proteger a estudiantes indocumentados afectados por acciones migratorias JIM VONDRUSKA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Exigió políticas comunes sobre calificaciones, bajas administrativas y reinscripción.

Buscó evitar la pérdida de beneficios académicos por ausencias forzadas.

Amplió las medidas ya existentes en el sistema universitario estatal.

Fue promulgada por Newsom el 12 de octubre de 2025 y comenzará a tener vigencia desde el 1° de enero de 2026.

SB 281: advertencias migratorias en procesos penales

La SB 281 ajustó la forma en que los tribunales informan a personas no ciudadanas antes de aceptar una declaración de culpabilidad.

Ordenó que la advertencia sobre posibles consecuencias migratorias se brinde de forma textual y clara.

Precisó que la condena puede implicar deportación, exclusión o negación de naturalización.

Aclaró el alcance de la norma para casos anteriores a 2026.

Firmada por Newsom el 12 de octubre de 2025, su vigor está fijado a partir del 1° de enero de 2026.

AB 1261: acceso a abogados para jóvenes inmigrantes

La AB 1261 amplió el acceso a representación legal para jóvenes inmigrantes en California, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

La AB 1261 amplía el acceso a representación legal especializada para jóvenes inmigrantes en California ICE

Autorizó fondos estatales para asistencia jurídica especializada.

Incluyó la posibilidad de contratar defensorías públicas u organizaciones sin fines de lucro.

Permitió financiar servicios de trabajo social complementarios.

Newsom la firmó el 12 de octubre de 2025 y entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

AB 419: información pública y equidad educativa

La AB 419 reforzó la difusión de información sobre derechos educativos y aplicación de leyes migratorias en escuelas.