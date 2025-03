En Illinois: qué pasa con los premios de la lotería que no se reclaman

Los premios de la Lotería de Illinois no siempre son reclamados por los ganadores. Algunas personas nunca se enteran de su suerte, mientras que otras no cumplen con los plazos establecidos por las autoridades para presentarse y retirar el dinero. Sin excepciones, esos montos no pueden ser entregados, ya que existen normativas específicas que determinan qué ocurre en esos casos.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio en Illinois?

Los plazos para reclamar un premio de lotería en Illinois varían según el tipo de juego en el que se haya participado, sin importar el monto obtenido por la persona. Para Mega Millions, Powerball, Lotto, Lucky Day Lotto, Pick 3, Pick 4 y FastPlay, el período disponible es de un año desde la fecha del sorteo. Si un ganador no realiza la gestión dentro de ese tiempo, el derecho al cobro se pierde.

Cuál es el plazo máximo para reclamar un premio de Lotería en Illinois Mike Stewart/AP

A su vez, en Mega Millions, Powerball y Lotto, existe la opción de elegir entre un pago único o una anualidad. Para acceder a la primera alternativa, el trámite para solicitarlo debe realizarse dentro de los primeros 60 días después del sorteo. Pasado ese tiempo, solo es posible recibir la anualidad establecida por la lotería.

Finalmente, los boletos instantáneos tienen un plazo de reclamación diferente. Su cobro debe efectuarse dentro del año posterior a la fecha de finalización del juego, que se detalla en una página web.

A dónde va el dinero que no se reclama en premios en la Lotería de Illinois

Los fondos no reclamados no quedan en manos de la lotería. De acuerdo con la normativa vigente, ese dinero, junto con una fracción de cada monto gastado en boletos, se destina a financiar educación pública de Illinois y otras causas de las comunidades locales que son definidas por el estado en situaciones especiales.

Qué sucede con el dinero no reclamado en la Lotería de Illinois Imagen compuesta

Desde 1985, la Lotería de Illinois aportó más de 24 mil millones de dólares al presupuesto estatal. Esos recursos contribuyen a diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. Además de la educación, los ingresos de la lotería se asignan a programas con impacto social.

El sistema de distribución de estos fondos busca garantizar que el dinero no reclamado sea aprovechado en proyectos de interés general. La transparencia en el uso de estos recursos se detalla en la página web oficial de la agencia de juegos. “Cuando la gente juega a la Lotería de Illinois, es un triunfo para nuestro Estado y para los casi dos millones de estudiantes de escuelas públicas y sus familias”, detallan.

Cómo reclamar un premio de lotería en Illinois

El proceso para cobrar un premio depende del monto ganado. El primer paso consiste en firmar el reverso del boleto adquirido para garantizar que la persona es su propietaria. Luego, se debe optar por uno de los cuatro métodos de reclamación disponibles:

En persona

Por correo

En un Centro de Reclamaciones

A través del sistema electrónico

Si el monto es de US$600 o menos, la cantidad se deposita automáticamente en la cuenta en línea del jugador. Si ese saldo supera los US$2000, el excedente se envía mediante cheque. Para premios entre US$600 y US$10.000, el trámite puede realizarse en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante el sistema electrónico.

Cómo reclamar un ticket de lotería en Illinois AP

Para montos superiores a US$10.000, la única opción es gestionar la solicitud en persona o por correo. En estos casos, es obligatorio programar una cita en el Centro de Reclamaciones antes de asistir.

A su vez, si un jugador tiene varias apuestas ganadoras, puede solicitar el cobro de todas en una sola visita. Sin embargo, las autoridades advierten que intentar reclamar el premio por más de un método puede generar demoras en el proceso de pago.