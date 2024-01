escuchar

Una joven contó en un video la vez que creyó que había ganado el premio mayor de la lotería. Mientras estaba en la hora de almuerzo de su trabajo, compró un raspadito y se hizo ilusiones con recibir US$10.000 a la semana de por vida, que es el pozo máximo de un sorteo en EE.UU. Emocionada ante su suerte, dejó su empleo y corrió a la oficina de la lotería, pero todo era un error.

La usuaria de la plataforma china, que se identifica como Beks, y publica en la cuenta @how_did_this_get_here, publicó hace unas semanas un clip que acompañó con la frase: “Los impuestos son el verdadero villano de esta historia”, en referencia al pago que recibió por un boleto ganador llamado “$10.000 A Week for Life”.

La joven creyó que había ganado US$10.000 a la semana de por vida; estaba equivocada TikTok @how_did_this_get_here

Creyó que había ganado el premio mayor y dejó su empleo

“Gané la lotería hace unos años y fue una experiencia que me llena de humillación”, admitió Beks en el clip que suma más de 740 mil visualizaciones, casi 32.000 “Me Gusta” y cientos de comentarios como: “Quiero darte un abrazo”; “Aun así, es un buen día”; “Incluso por US$6000 mi trabajo lo habría entendido completamente” y “Sigue siendo un buen dinero por US$20″.

La usuaria de TikTok afirmó en el video que a pesar de no ser una jugadora fanática de la lotería, ese día decidió comprar un ticket durante su salida a almorzar en el trabajo. Compró el boleto de “$10.000 A Week for Life”, que tiene un costo de US$20, ya que pensó que las probabilidades eran mayores con boletos más caros. Aunque sí recibió un premio, no era lo que ella se imaginaba.

En las imágenes, se puede ver su expresión de asombro al descubrir que había ganado el premio mayor del sorteo, con los ojos muy abiertos y sin palabras. Ese clip lo grabó cuando se enteró de su fortuna e incluso reveló el boleto ganador. La joven explicó que después de revisar el ticket, dejó su trabajo sin avisarle a nadie para ir a cobrar sus ganancias.

El premio no era lo que esperaba

“No se lo dije a nadie, simplemente fui directamente a la oficina de lotería, lista para recibir mis US$10.000 por semana de por vida”, indicó Beks en el clip. La usuaria de la plataforma china añadió que en realidad no leyó correctamente las condiciones del ticket, porque el premio no era a la semana de por vida, sino solo de US$10.000. Finalmente, después de impuestos, recibió alrededor de US$6000.

Uno de los seguidores comentó que aunque no fuera la cantidad que ella pensaba, se trataba de mucho dinero, a lo que la joven respondió: “Nunca dije que no lo fuera. Simplemente, pensé que el premio era más de lo que terminé (por recibir). Fue decepcionante, pero de todos modos estaba muy, muy feliz (...)”.

El raspadito “$10,000 A Week for Life” tiene varias opciones de premios Lotería de Nueva York

Luego de tomar la decisión de dejar su empleo para cobrar sus ganancias en la lotería y de pensar que podría renunciar, se vio obligada a regresar: “Tuve que volver a trabajar y explicar por qué estuve ausente tanto tiempo. Me sentí humillada, por decir lo menos”.

El raspadito “$10,000 A Week for Life”, de la lotería de Nueva York, que al parecer es el que jugó la joven, tiene diversas opciones para ganar un premio. Si se revela el símbolo de una moneda, el comprador se llevará la cantidad que muestra, como en el caso de Beks. Para llevarse el premio a la semana de por vida, se deberá mostrar un símbolo con la palabra “LIFE”.