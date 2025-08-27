Cuáles son las fórmulas clave para ganar la lotería Powerball en USA: nueve oportunidades para ganar

Powerball es una de las loterías más atractivas en Estados Unidos. Uno de los principales motivos de su popularidad son los premios millonarios que ofrece, tal como el que ganó el sábado 31 de mayo un afortunado de California que se llevó US$207 millones. Para este miércoles 27 de agosto, el pozo acumulado quedó en US$815 millones, con una opción en efectivo de US$367,9. Ante semejante oportunidad, muchos jugadores se preguntan cuáles son las combinaciones clave para ganar.

Esto tiene que pasar para ganar el Powerball en Estados Unidos

Para obtener un premio en Powerball, el jugador debe acertar una de las siguientes combinaciones:

Seis números + Powerball: pozo acumulado.

Cinco números: 1.000.000 de dólares. Si se compró el Power Play, se puede multiplicar hasta diez veces.

Cuatro números + Powerball: 50.000 dólares.

Cuatro números: 100 dólares.

Tres números + Powerball: 100 dólares.

Tres números: 7 dólares.

Dos números + Powerball: 7 dólares.

Un número + Powerball: 4 dólares.

Powerball: 4 dólares.

El sorteo se transmite en vivo en TV, en el sitio oficial y en el canal de YouTube de Powerball Captura de Power Ball

Cuál fue el premio mayor de Powerball que consagró a un latino de California como el ganador histórico

La historia reciente de Powerball está marcada por un hito que trascendió todas las expectativas: el premio más grande jamás entregado, una cifra astronómica de US$2040 millones. Este pozo histórico fue ganado a fines de 2022 por Edwin Castro, un afortunado de California, cuya victoria no solo lo catapultó a la riqueza, sino que también lo sumergió en una inesperada batalla legal que mantuvo en vilo a la opinión pública.

Edwin Castro es el ganador del mayor premio de la historia de Powerball X @Edwin_castro_10

La magnitud de este premio, que superó los dos mil millones de dólares, estableció un nuevo estándar en la historia de las loterías y consolidó a Powerball como un fenómeno de masas.

El millón de dólares de Powerball que se quedó en Queens: cuál es la tienda de la suerte que vendió el ticket

El pasado 23 de agosto, no hubo ganadores del premio mayor de US$700 millones. Sin embargo, un jugador ganó el segundo premio de un millón de dólares. Dicho ticket se vendió en Queens. El ticket ganador fue adquirido en un Stop & Shop de Springfield Gardens, según consignó NBC New York. Este ticket salió en el sorteo del sábado a la noche.

Esta es la segunda que vez que un ticket en Nueva York es ganador en la lotería. A principios de agosto, un jugador de Nueva Jersey también ganó el premio de US$1 millón en el Powerball, según estipuló Pix11.

El boleto ganador del pasado 23 de agosto se vendió en Stop & Shop de Springfield Gardens, Queens Captura de pantalla/Google Maps

¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?

Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, dependiendo de dónde se compre el billete de Powerball. Puede ser en una sola entrega o en 30 pagos, este último dividido en uno inmediato y otros 29 anuales. La primera opción suele ser la predilecta de los ganadores de la lotería, a pesar de que se reduce significativamente el monto recibido.

Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Posteriormente, deben seleccionar un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja o Extra. Si el jugador acierta los seis números, se convertirá en el ganador del premio mayor del Powerball. En caso de que varias personas acierten todas las bolas mientras juegan Powerball, el pozo se reparte.