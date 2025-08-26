El millón de dólares de Powerball que se quedó en Queens: cuál es la tienda de la suerte que vendió el ticket

El pasado 23 de agosto, no hubo ganadores del premio mayor de US$700 millones. Sin embargo, un jugador ganó el segundo premio de un millón de dólares. Dicho ticket se vendió en Queens.

La tienda de la suerte en Queens

El ticket ganador se vendió en un Stop & Shop de Springfield Gardens, Queens, según consignó NBC New York. Este ticket salió en el sorteo del sábado a la noche.

El boleto ganador del pasado 23 de agosto se vendió en Stop & Shop de Springfield Gardens, Queens Captura de pantalla/Google Maps

Esta es la segunda que vez que un ticket en Nueva York es ganador en la lotería. A principios de agosto, un jugador de Nueva Jersey también ganó el premio de US$1 millón en el Powerball, según estipuló Pix11.

Otras tiendas de la suerte en EE.UU.

A mediados de julio, una pareja logró ganar más de US$50 mil “por diversión” en una gasolinera ubicada en Maryland. Durante un viaje de regreso desde la playa en Delaware, se detuvieron a cargar combustible en un Bayside Xtra Mart, situado en 2120 Piney Creek Road.

La pareja compró cinco combinaciones de Powerball de US$10 Captura de pantalla/Google Maps

Mientras estaban en la gasolinera, el matrimonio decidió comprar cinco combinaciones de Powerball a US$10, sin ningún tipo de expectativas. No obstante, al día siguiente, la esposa se dio cuenta de que una de las combinaciones de su boleto coincidía con cuatro de las cinco bolas blancas sorteadas.

Al ver eso, pensó que habían ganado US$100. Pero, al revisar de nuevo, se dio cuenta que habían acertado el número Powerball, lo que elevó considerablemente el monto del premio, que ascendió a US$50 mil.

Al acertar el número de Powerball, sus ganancias aumentaron a US$50 mil Archivo

El esposo se mostró asombrado por el monto, dado que había jugado en otras oportunidades sin muchos resultados. “Lo máximo que había ganado antes fueron unos US$35. Fue una sorpresa feliz”, expresó.

Los resultados del Powerball el lunes 25 de agosto

El pasado 25 de agosto, se definieron las cinco bolas blancas y la bola roja. Los números ganadores fueron los siguientes: 16, 19, 34, 37, 64 y la PB 22.

En el sorteo, nadie logró ganar el premio mayor de US$750 millones. No obstante, hubo un ganador en Texas por el premio de segundo de nivel de US$1 millón.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del este). Las transmisiones se pueden ver en vivo a través de canales de televisión locales o a través del canal oficial de YouTube de Powerball.

Cuánto cuesta participar en un Powerball y cómo se juega

Cada boleto tiene un costo de US$2 por jugada en 45 estado. Entre ellos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. En el caso de Idaho, y Montana, el juego se vende junto a la opción Power Play por un mínimo de US$3.

Para jugar, los usuarios deben seleccionar cinco números entre uno y 69 para las bolas blancas. Luego de ello, deben seleccionar un número entre 1 y 26 para el Powerball rojo.

El premio mayor se gana al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden y la bola roja del Powerball. Esta última ganancia crece hasta que alguien acierta todos los números.