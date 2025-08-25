Cuál fue el premio mayor de Powerball que consagró a un latino de California como el ganador histórico

Powerball, la lotería que capta la atención de millones en Estados Unidos, se alista para un nuevo sorteo que promete cambiar la vida de un afortunado, con un pozo acumulado de US$750 millones. Este lunes 25 de agosto por la noche, la expectativa es máxima, con una opción en efectivo que asciende a US$338,6 millones para quien decida recibir el premio en un único pago inmediato. La popularidad de este juego de azar radica precisamente en la magnitud de sus premios, que regularmente superan las centenas de millones de dólares, tal como ocurrió con un hombre latino que se hizo del bote histórico del juego.

La historia de Edwin Castro, el mayor ganador de Powerball de la historia

La historia reciente de Powerball está marcada por un hito que trascendió todas las expectativas: el premio más grande jamás entregado, una cifra astronómica de US$2040 millones. Este pozo histórico fue ganado a fines de 2022 por Edwin Castro, un afortunado de California, cuya victoria no solo lo catapultó a la riqueza, sino que también lo sumergió en una inesperada batalla legal que mantuvo en vilo a la opinión pública.

José Rivera y Edwin Castro se disputaban el premio máximo de Powerball Captura de pantalla

La magnitud de este premio, que superó los dos mil millones de dólares, estableció un nuevo estándar en la historia de las loterías y consolidó a Powerball como un fenómeno de masas.

Por qué Edwin Castro estuvo a punto de perder su premio tras ganar un Powerball histórico

La travesía de Edwin Castro hacia la consolidación de su fortuna no fue sencilla. Tras meses de incertidumbre y un litigio judicial, el ganador recibió buenas noticias a comienzos de octubre de 2024. Un juez encargado de la demanda en su contra resolvió a su favor, desestimando la presentación de José Rivera, quien afirmaba que le habían robado el boleto ganador. Esta resolución judicial puso fin a una disputa que amenazaba con ensombrecer la alegría de un premio sin precedentes, reafirmando la legitimidad de Castro como el único y legítimo poseedor del boleto ganador.

La batalla legal, que se extendió por varios meses, subrayó la complejidad que a veces acompaña a la obtención de sumas tan extraordinarias, donde la validación y protección del premio se vuelven tan cruciales como el acierto de los números.

Para ganar la lotería, el jugador deberá acertar las cinco bolas blancas y la Powerball Captura de Today

¿Cómo se juega Powerball en Estados Unidos?

El mecanismo de juego de Powerball es relativamente sencillo, lo que contribuye a su masiva participación. Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Posteriormente, deben seleccionar un número adicional, conocido como Powerball roja o extra, que debe estar entre el 1 y el 26.

La clave para llevarse el pozo acumulado, como el de US$750 millones que está en juego para este lunes, reside en acertar los seis números: las cinco bolas blancas y la Powerball roja. En caso de que varias personas acierten todas las bolas en un mismo sorteo, el pozo se reparte equitativamente entre los ganadores, un escenario que, aunque reduce la suma individual, sigue representando una fortuna considerable.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?

Una vez que un jugador acierta el premio mayor, se enfrenta a una decisión crucial respecto a cómo cobrarlo. Powerball ofrece dos modalidades principales: una única entrega en efectivo o 30 pagos anuales. Si bien la opción de pagos anuales, dividida en uno inmediato y otros 29 anuales, permite una gestión a largo plazo de la fortuna, la primera opción, el pago único inmediato en efectivo, suele ser la predilecta de los ganadores.

A pesar de que esta modalidad reduce significativamente el monto recibido –como se observa en el actual pozo de US$750 millones que desciende a US$338,6 millones en efectivo–, la inmediatez y la libertad financiera que ofrece la convierten en la elección preferida para la mayoría de los afortunados.

Los ganadores disponen de un tiempo que oscila entre 180 y 365 días para cobrar su premio, dependiendo del estado donde se haya comprado el billete de Powerball, lo que les brinda un margen para organizar sus finanzas y tomar decisiones informadas.

Las fórmulas para ganar el Powerball en USA

Powerball cuenta con una estructura de premios que recompensa a los jugadores por diferentes niveles de aciertos, lo cual mantiene el interés y la posibilidad de ganar sumas significativas. La tabla de premios es la siguiente:

Seis números + Powerball: pozo acumulado.

Cinco números: 1.000.000 de dólares. Si se compró el Power Play, se puede multiplicar hasta diez veces.

Cuatro números + Powerball: 50.000 dólares.

Cuatro números: 100 dólares.

Tres números + Powerball: 100 dólares.

Tres números: 7 dólares.

Dos números + Powerball: 7 dólares.

Un número + Powerball: 4 dólares.

Powerball: 4 dólares.

Qué pasa con los premios no reclamados de la lotería Powerball

Un aspecto importante a considerar en el funcionamiento de Powerball es el destino de los premios no reclamados. En caso de que algún ganador no reclame su premio dentro del tiempo estipulado por las regulaciones de cada estado, el dinero es distribuido de acuerdo con las leyes locales. Por lo general, estos fondos se destinan a programas educativos o sociales, lo que significa que, incluso si un premio no es reclamado, su valor se reinvierte en beneficio de la comunidad, contribuyendo a causas públicas y al desarrollo de iniciativas estatales.

El ganador de Powerball tiene entre 180 y 365 días para cobrar el premio; si no lo reclama el pozo se destina a programas de ayudas Freepik

La historia de Powerball en Estados Unidos

La historia de Powerball se remonta a 1988, cuando tuvo su origen bajo el nombre de Lotto America. En 1992, la lotería adoptó su actual denominación, Powerball, marcando un punto de inflexión en su evolución.

A lo largo de los años, el juego ha experimentado diversas modificaciones para adaptarse a las preferencias de los jugadores y aumentar su atractivo. En 2017, adquirió un formato distinto, y su último cambio significativo fue la adición del multiplicador x10, una característica que permite a los ganadores de premios secundarios multiplicar sus ganancias hasta diez veces, lo que suma una capa extra de emoción y potencial de premio.

Esta constante adaptación ha permitido a Powerball mantenerse como una de las loterías más atractivas y populares en Estados Unidos, que genera sueños de riqueza y transforma vidas con cada sorteo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.