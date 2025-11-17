Quién es el ganador de la lotería Mega Millions en Georgia: se llevó un premio de más de US$900 millones

Un jugador de la lotería Mega Millions en Estados Unidos se llevó el premio mayor en el sorteo del viernes 14 de noviembre de 2025 y consagró el mayor pago individual en la historia de Georgia, el estado en el que se vendió el boleto. El monto total representa una cifra de más de 980 millones de dólares.

Dónde se vendió el boleto ganador de US$980 millones de Mega Millions

El boleto ganador de la lotería de Mega Millions que se llevó el premio mayor se vendió en una tienda Publix ubicada en el 4000 N. Highway 29 de Newman, en Georgia. El ticket Quick Pik contenía los números ganadores del sorteo del viernes pasado, que fueron 1, 8, 11, 12 y 57, con la Mega Ball número 7.

Se trató del mayor premio individual de lotería registrado en la historia del estado, cuyo valor ascendió a US$983 millones con la opción en efectivo de US$453,6 millones. Además, el establecimiento minorista que vendió el boleto ganador puede recibir un bono de incentivo de US$50.000.

El director del Consorcio de Mega Millions, Joshua Johnston, felicitó en un comunicado del sitio de lotería al galardonado. “US$983 millones es el premio mayor más grande que se ha ganado desde que el juego cambió en abril. Felicitaciones a nuestro gran ganador de Georgia y a todos nuestros jugadores, que están ganando más que nunca con esta nueva versión del juego", señaló.

El ganador del sorteo del viernes pasado posee 180 días para reclamar el premio, según recordó la administración de esa lotería en Georgia. En tanto, si elige la opción de la anualidad, percibirá un pago inmediato seguido de 29 anuales, cada uno un 5% superior al anterior.

Los números ganadores del viernes pasado otorgaron un premio mayor de US$980 millones megamillions.com

Cuál fue el último premio mayor ganado en Mega Millions en Estados Unidos

La organización del sorteo destacó que se trata del octavo premio que se ganó en la historia de la lotería y del quinto que culminó un viernes por la noche en 2025. Desde el percibido el 27 de junio pasado en Virginia, con un valor de US$348 millones, se consagraron ganadores 14,3 millones de boletos en otros niveles de premios, que sumaron casi US$343,4 millones.

El boleto para el sorteo de lotería cuesta US$5 y presenta premios de diferentes niveles Archivo

El último premio mayor registrado fue de US$1.269.000 millones, que se entregó en California en diciembre de 2024. Otros de 2025 fueron en:

Ohio : el 18 de abril, de US$112 millones.

: el 18 de abril, de US$112 millones. Illinois : el 25 de marzo, de US$349 millones.

: el 25 de marzo, de US$349 millones. Arizona: el 17 de enero, de US$112 millones.

Cuándo es el próximo sorteo de la lotería Mega Millions en EE.UU.

Los sorteos de Mega Millions se realizan cada martes y viernes a las 23 horas (hora del Este) y cada boleto cuesta US$5 por jugada. El próximo juego de esta lotería tendrá lugar el 18 de noviembre, con un premio acumulado inicial de US%50 millones y una opción en efectivo de US$23,1 millones.

Los jugadores pueden elegir cinco números del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 24 para la Mega Ball dorada. Las probabilidades de recibir el premio mayor de esta lotería son una entre 290.472.336.