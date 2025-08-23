Encontró dinero en su bolsillo, probó suerte en la lotería y ganó US$500.000: “Sentí una presión en el pecho y temblé”

Un golpe de suerte inesperado. Muchos estadounidenses juegan a la lotería de forma frecuente y los premios tardan en llegar, pero una mujer de Michigan tentó al azar y utilizó el dinero que encontró en el bolsillo de su ropa para participar en el sorteo. Para su propia sorpresa, ganó miles de dólares.

Jugó a la lotería de Michigan con dinero que encontró en su ropa y ganó miles de dólares

Una residente del condado de Genesee, que prefirió permanecer en el anonimato, logró el premio del juego Triple Red 777s de la lotería de Michigan del miércoles 20 de agosto, que fue de US$500 mil.

La mujer jugó por primera vez el sorteo 777s de Triple Red michiganlottery

La primera sorprendida del resultado fue la galardonada, de 38 años, que jugó al azar sin pensarlo. “Encontré algo de dinero extra en el bolsillo, así que pasé por la tienda a comprar un billete de lotería”, contó a la entidad estatal.

Si bien suele frecuentar los raspaditos de Cashword, era la primera vez que se interesó por tantear los Triple Red 777, dado que el negocio que visitó no tenía sus juegos habituales. “Me llamaron la atención”, puntualizó.

La tienda en la que compró el boleto ganador de la lotería de Michigan de esta semana fue Miller Road Sunoco, la estación de servicio ubicada en Miller Road 3265 en Flint.

La emoción de la jugadora de Michigan al conseguir el premio de la lotería

La sorpresa de recibir el premio por el ticket decisivo la inundó de emoción. “Al principio, no pensé que hubiera ganado nada, pero revisé el boleto una vez más para asegurarme”, contó.

“Cuando vi el premio de US$500 mil, sentí una presión en el pecho y empecé a temblar. Nunca piensas que serás tú quien gane el premio gordo, ¡y todavía no puedo creer que lo haya ganado!“, expresó la mujer.

Ahora, pretende destinar el dinero extra que recibió y con el que no contaba cuando acudió a la estación de gasolinera por jugar un boleto a comprar una vivienda y un auto nuevo.

El boleto ganador lo compró en una estación de servicio de Michigan Google Maps

El sitio web de la Lotería de Michigan señaló que el juego instantáneo Triple Red 777s en marzo pasado generó más de US$16 millones en premios a los jugadores que apuestan a la suerte.

Cada boleto para este sorteo tiene un precio de US$5 y otorga la posibilidad de ganar premios que van desde los US$5, al compensar el dinero gastado en el ticket, hasta los US$500 mil. La página señaló que quedan más de US$14 millones en galardones, entre los que se encuentran dos premios mayores de US$500 mil y 18 de US$2500.

Las claves para obtener beneficios en el 777s de Triple Red

El juego consiste en obtener la coincidencia de los números del boleto con los ganadores, para ganar lo indicado debajo de esas cifras, poseer tres cantidades de premio iguales o hacer coincidir cualquiera de los números del ticket con el Winall para percibir los 15 premios indicados.

Si se descubre un símbolo “7″ rojo, el premio se gana de forma automática. Si es un “77″, será el doble, y si es un “777″, será el triple.