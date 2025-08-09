Es jubilada y usó esta estrategia “repetida” para ganar 50.000 dólares en la lotería: “Quedé paralizada”

La tranquila vida de Heather Thompson, una jubilada que vive en Midland, Canadá, tuvo un sacudón el 5 de marzo pasado. Acababa de levantarse, a las 5 hs de la mañana, y recordó que tenía que revisar los resultados del sorteo de la lotería Ontario 49 que había comprado. Lo hizo en su teléfono celular y quedó estupefacta: la estrategia que usaba hace años, esta vez dio resultado y le hizo ganar un premio de 50.000 dólares canadienses (el equivalente a US$36.350). “No podía creerlo”, recordó.

Ganó la lotería de Canadá con una estrategia repetida

La jubilada no había elegido sus números al pasar. Según contó al medio canadiense Daily Hive, jugaba desde hace años a la lotería y siempre usaba una misma estrategia: elegir números con un importante valor sentimental o relevantes para ella y su familia.

Thomson jugó una combinación de números relevantes para ella y su familia Unsplash

Así, compraba sus tickets con números basados en fechas como cumpleaños, aniversarios y otros momentos importantes de su vida. “Prefiero elegir mis propios números”, explicó la mujer.

Después de décadas sin perderse un solo sorteo, ganó un pozo de CA$50.000 en uno de sus juegos favoritos: Ontario 49. La jubilada contó que también juega con regularidad al Lotto 6/49 y Lottario, todos organizados por la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario, Canadá (OLG, por sus siglas en inglés).

El ticket de la buena suerte lo compró en King’s Little General Convenience, un local ubicado en King Street, en Midland, que también recibió una suma por haber vendido el boleto ganador.

Cómo descubrió que había ganado y la reacción de su familia

Heather relató que se enteró temprano por la mañana. Se acababa de levantar y decidió revisar los resultados del sorteo en su teléfono. Primero pensó que había tenido un pequeño golpe de suerte, ya que creyó que había ganado una suma mucho menor y se sorprendió cuando descubrió el verdadero premio.

“Eran las 5 hs de la mañana cuando decidí revisar los números ganadores en mi teléfono”, contó Thompson al visitar el Centro de Premios de OLG en Toronto, para recibir su cheque. “Pensé que había ganado CA$500″, dijo.

Al revisar nuevamente el ticket, descubrió que había ganado un monto mucho mayor. “Luego vi el número extra y me quedé paralizada. ¡Estaba tan emocionada que no podía creerlo!”, comentó.

La jubilada canadiense ganó US$ 50 mil Freepik

Madre de dos hijos y abuela de dos nietos, Thompson celebró junto a sus seres queridos. También avisó a su pareja y a sus hermanos. “Todos estaban felices por mí”, expresó con alegría.

La mujer explicó que la sorpresa y la alegría fueron tan grandes que le resultaba difícil de poner en palabras. “Es simplemente... ¡Guau! Me quedé sin palabras y todavía no puedo procesarlo del todo. Es tan emocionante”, dijo.

La mujer combinó números de fechas de cumpleaños para elegir su ticket Unsplash

En qué planea usar el dinero del premio

La ganadora ya tiene planeado cómo usará gran parte de su premio. Si bien podrá darse algunos gustos, dijo que la mayor parte del dinero la destinará a mejorar su casa, que necesitaba algunos arreglos y mejoras.

“Pedí ventanas nuevas para mi casa de inmediato y pienso pintarla. Estoy jubilada, así que este triunfo es un buen respaldo”, declaró. Eso sí, Thompson no dio señales de querer dejar de jugar. Después de todo, todavía le quedan otros números importantes para volver a tentar a la suerte.