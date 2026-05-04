Revés para Abbott en Texas: quién es el demócrata que conquistó un bastión republicano clave en plena batalla electoral

Un candidato respaldado por el Partido Demócrata logró imponerse en Pearland, una ciudad de Texas históricamente alineada con el Partido Republicano. El desenlace, ajustado pero significativo, marcó un cambio en el liderazgo municipal y modificó lo que hasta era un bastión oficialista en el estado.

En Pearland: triunfo demócrata ajustado que rompe la tendencia

Según informó Newsweek, el candidato demócrata Quentin Wiltz se alzó con la victoria en la contienda por la alcaldía de Pearland, una localidad ubicada en el condado de Brazoria, en las afueras de Houston.

Resultados de las elecciones en Pearland, Texas facebook.com/CarboneForMayor

Se trata de una zona que, desde 2016, respaldó de manera consistente al presidente Donald Trump en elecciones presidenciales, lo que convierte este resultado en sorpresivo dentro del contexto político estatal.

Los resultados preliminares, aún pendientes de certificación oficial, muestran una diferencia mínima entre los aspirantes. Wiltz obtuvo el 51% de los votos, mientras que su rival, el candidato con apoyo republicano Tony Carbone, alcanzó el 49%.

En declaraciones recogidas por Newsweek, Wiltz afirmó: “Pearland habló. Somos una ciudad lista para el cambio, y espero construir un futuro mejor para todos los que viven aquí”.

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Brazoria, un bastión republicano bajo presión en Texas

El condado de Brazoria fue durante años un enclave electoral del Partido Republicano. En las elecciones presidenciales más recientes, los números evidencian esa tendencia: en 2016, Trump obtuvo el 60% de los votos en la zona; en 2020, el respaldo fue del 58%; y en 2024, se mantuvo fuerte con el 57%.

Además, el alcalde saliente, Kevin Cole, quien asumió el cargo en 2020, está vinculado al Partido Republicano y decidió no buscar la reelección, sino postularse para juez del condado.

Antes de él, Tom Reid ocupó la alcaldía durante más de cuatro décadas, en un período en el que, aunque el cargo era formalmente no partidista, se lo consideraba alineado con los republicanos.

Wiltz celebró el triunfo y será el nuevo alcalde de Pearland, Texas instagram.com/wiltzformayor

El peso de los respaldos políticos para las elecciones a alcalde de Pearland

Aunque las elecciones municipales en Pearland no son oficialmente partidarias, el respaldo de figuras políticas jugó un rol clave en la campaña.

Tony Carbone contó con el apoyo de varios dirigentes republicanos de peso en Texas, entre ellos legisladores estatales como Jeffrey Barry, Larry Taylor y Ed Thompson. Por su parte, Wiltz recibió el aval del Partido Demócrata del condado de Brazoria.

El partido destacó el impacto del resultado en declaraciones con el medio, donde aseguró que la victoria “no puede ser subestimada”. En ese sentido, remarcaron que los votantes eligieron a “un demócrata afroamericano como alcalde en un condado y un estado dominados por los republicanos”.

Tras la derrota, Tony Carbone felicitó públicamente a su oponente y agradeció la confianza de sus seguidores facebook.com/CarboneForMayor

Reacciones tras la elección: Carbone felicitó y Wiltz llamó a la unión

A pesar de la derrota, Carbone adoptó un tono conciliador al referirse al resultado. El candidato apoyado por los republicanos felicitó a Wiltz y le deseó éxito en su gestión, al tiempo que agradeció el respaldo recibido durante la campaña.

“La noche no terminó como esperábamos, pero estoy profundamente agradecido por el apoyo, el aliento y la confianza que tantos en nuestra comunidad demostraron”, expresó.

Wiltz, por su parte, también hizo hincapié en la importancia de la unidad tras la contienda. En sus declaraciones, sostuvo que el triunfo no pertenece a una sola persona, sino a toda la comunidad, y destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los distintos sectores de la ciudad.