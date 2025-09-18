Ganó la lotería Powerball con ayuda de ChatGPT, pero se quedará sin un solo dólar por una decisión que sorprendió a todos

Carrie Edwards, una mujer de Virginia, ganó 150.000 dólares en la lotería Powerball tras acertar cinco de los seis números con la ayuda de la inteligencia artificial, más precisamente de ChatGPT. Sin embargo, no disfrutará del premio porque tomó una decisión inesperada: donar el 100% de sus ganancias a causas benéficas.

Carrie Edwards ganó US$150 mil en Powerball gracias a la inteligencia artificial

Según informó Virginia Lottery, Carrie Edwards, residente de Midlothian, en el condado de Chesterfield, acertó cuatro de los cinco números de Powerball, además de la bola roja. Para seleccionar esas cifras, se basó en sugerencias de ChatGPT, tal como consignó Wavy News.

Edwards destinó su premio a tres organizaciones benéficas, con una donación de US$50.000 cada una Captura de pantalla 12 on your side

En el sorteo del 8 de septiembre, ganó US$150 mil. Es que esta mujer pagó un dólar adicional por el PowerPlay, lo que triplicó la recompensa original de US$50.000. Se enteró de su fortuna días después mientras estaba en una reunión, cuando recibió un correo electrónico que creyó que se trataba de una estafa

El martes 16 de septiembre, Edwards reclamó su premio y de inmediato lo destinó a tres donaciones de US$50.000 cada una. “Tan pronto como esa bendición divina ocurrió y cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella. Porque he sido tan bendecida y quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otros”, expresó.

Ganó US$150 mil en Powerball, pero no se quedará ni un centavo: dónde donará el dinero

La primera donación se destinarán a la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD, por sus siglas en inglés), que apoya la investigación urgente, la educación y los recursos familiares para quienes padecen demencia de inicio temprano. Esta contribución la eligió en memoria del difunto esposo de Edwards, Steve, quien falleció en la víspera de Año Nuevo en 2024, tras haber sido diagnosticado con Demencia Frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) de inicio temprano a los 57 años.

Edwards contó que mientras estaba en una reunión recibió un correo electrónico que le notificaba su triunfo, y pensó que no era real Captura de pantalla 12 on your side

“Esta causa es profundamente personal. Durante el Mes Mundial de la Concienciación sobre la FTD, quise que este regalo arrojara luz sobre las familias que están luchando contra esta enfermedad y sobre los investigadores que trabajan en busca de una cura. Dios me está bendiciendo, así que puedo compartirlos con los demás a través de Él. Después de todo, todos estamos simplemente caminando juntos”, comentó la mujer en 12 On Your Side.

La segunda contribución se dirige a Shalom Farms, una organización agrícola sin fines de lucro que busca “un sistema alimentario equitativo en Richmond”. Cada año, produce y entrega más de 450 mil porciones de comida.

Edwards contó que, al menos una vez por semana, visita la granja, excava la tierra y recoge frutas y verduras. “Cosechamos, plantamos, bendecimos la comida, la llevamos al mercado, hablamos con la gente”, describió.

La primera contribución irá a la Association for Frontotemporal Degeneration y se realizó en memoria del difunto esposo de Edwards, Steve, quien falleció tras ser diagnosticado con Demencia Frontotemporal Captura de pantalla 12 on your side

La tercera entrega de US$50.000 favorece a la Navy-Marine Relief Society, que ofrece apoyo financiero, educativo y de emergencia a miembros en servicio activo, veteranos y sus familias.

“Estas tres organizaciones representan sanación, servicio y comunidad. Shalom Farms sana a través de la comida y la tierra, AFTD brinda esperanza a través de la investigación y la Navy-Marine Corps Relief Society mantiene la tradición de apoyar a las familias militares en tiempos de necesidad. Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda servir a un propósito mayor”, concluyó.

Los US$150 mil corresponden al monto antes de impuestos. Tras aplicar un 24% de impuesto federal y un 4% del estatal, quedará aproximadamente US$108 mil, lo que equivale a US$36.000 para cada organización.