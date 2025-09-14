El tiempo máximo que tienen los ganadores de Powerball para cobrar su premio antes de que expire

En Estados Unidos, los ganadores del Powerball tienen un plazo específico para reclamar sus premios. Si bien depende del estado, el dinero que no se cobra simplemente expira y regresa a los fondos estatales. Por eso, los jugadores deben conocer los límites y revisar el resultado de los sorteos para no perder sus millones de dólares.

Cuál es el tiempo máximo para cobrar un premio de Powerball

La lotería estadounidense establece que los jugadores afortunados de Powerball deben reclamar sus premios en la jurisdicción en donde compraron su boleto ganador. A su vez, el estado en donde lo adquirieron determina el tiempo que tienen antes de que expire.

Las caducidad de los premios dependen de la jurisdicción de venta del billete Foto de Pinterest Cyda Pereyra

“Las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta”, explica Powerball en su sitio oficial.

Las autoridades señalan que la fecha en la que expira el premio suele encontrarse en el reverso del billete. Sin embargo, en caso de que no aparezca, los ganadores deben comunicarse inmediatamente con su lotería.

Generalmente, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta US$600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde adquirieron el ticket. Sin embargo, los pozos superiores o premios mayores deben tramitarse en algunas oficinas de lotería o en su sede central.

Texas y Missouri: cuánto tiempo pueden tardar en reclamar el dinero del Powerball

El sorteo del Powerball del sábado 6 de septiembre tuvo dos ganadores, uno de Texas y otro de Missouri, que obtuvieron el premio mayor de US$1787 millones, una cifra que tuvieron que dividir.

Si bien cada estado tiene sus propias reglas, en este caso, ambos jugadores poseían el mismo tiempo para reclamar su fortuna: 180 días desde el momento del sorteo.

En Texas y Missouri los premios mayores se pueden reclamar hasta 180 días después del momento del sorteo George Walker IV - AP

En el caso específico de Texas, el límite para efectuar el reclamo puede variar o extenderse si se trata de un ganador elegible, como por ejemplo, personal militar. Este estado permite reclamar presencialmente en una sucursal de lotería o por correo y solicita una identificación válida del jugador.

La lotería de Missouri señala que si el premio es de más de US$600, se puede solicitar en una sede de la lotería luego de programar una cita o mediante correo, enviando el boleto y un formulario.

Este estado, también requiere conocer la identidad del ganador, así como algunos datos personales: el nombre, la dirección, el número de teléfono y la firma del reclamante deben encontrarse en el reverso del billete.

Además, recomienda que el jugador del Powerball haga una fotocopia de las dos caras del boleto para sus registros personales.

El paso a paso para reclamar el premio:

Firmar el boleto : antes de presentarse a hacer cualquier trámite, es importante firmar el reverso del ticket para evitar fraudes o malentendidos.

: antes de presentarse a hacer cualquier trámite, es importante firmar el reverso del ticket para evitar fraudes o malentendidos. Elegir el método de cobro : el ganador puede optar por reclamar en tienda, por correo, en línea o en centros de reclamo y por cobrarlo todo junto o en 30 cuotas mensuales.

: el ganador puede optar por reclamar en tienda, por correo, en línea o en centros de reclamo y por cobrarlo todo junto o en 30 cuotas mensuales. Verificar el plazo de vigencia: revisar el límite para reclamar el premio, ya que si se pasó el tiempo, el derecho al premio queda anulado.

¿Cómo funciona el Powerball?

Para jugar al Powerball, la persona debe elegir cinco números entre el uno y 69 (bolas blancas) más un número adicional entre el uno y el 26, conocido como la Powerball roja.

En el Powerball los jugadores deben elegir cinco números para las bolas blancas y otro para la bola roja Alejandro Garay/Pixabay - Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

Luego debe esperar el sorteo, que suele realizarse todos los lunes, miércoles y sábados por la noche. Los jugadores ganan el premio mayor si aciertan las cinco bolas blancas en cualquier orden y la bola roja del Powerball.