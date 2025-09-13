No solo Powerball: buscan al ganador de 4,5 millones de dólares en Pensilvania

No solo Powerball atrae grandes premios: un afortunado jugador en Pensilvania acertó los seis números del sorteo del Match 6 Lotto y se llevó un increíble pozo de 4,5 millones de dólares. El boleto ganador, vendido en Cogo’s en West Homestead, todavía no fue reclamado.

Un jugador de Pensilvania gana US$4,5 millones en el sorteo Match 6 Lotto

El ticket premiado acertó los seis números del sorteo 1, 7, 8, 21, 43 y 44, llevándose el premio mayor de US$4,450 millones antes de las retenciones correspondientes. El establecimiento Cogo’s, ubicado en 3439 West Run Road, West Homestead Boro, recibirá un bono de US$10.000 por vender el boleto, según detalló un comunicado oficial de la Lotería de Pensilvania.

El ganador del decimotercer pozo más grande de la historia de Match 6 Lotto, hasta el momento, permanece en anonimato (Foto: Google Gemini / IA)

Hasta el momento, los ganadores permanecen anónimos hasta que reclamen sus recompensas y los billetes sean validados. Los afortunados del Match 6 Lotto tienen un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Los tickets que fueron comprados en un minorista deben firmarse inmediatamente en el reverso, mientras que las ganancias en línea se acreditan automáticamente en la cuenta del jugador tras procesar el reclamo.

Además del boleto ganador, más de 97.900 tickets de Match 6 Lotto obtuvieron premios en el juego, por lo que la Lotería de Pensilvania recuerda a los jugadores la importancia de revisar cada ticket.

La reciente racha del pozo mayor generó casi US$25 millones en ventas, con una ganancia superior a US$8,4 millones que se destinarán a programas en beneficio de los adultos mayores del estado. Este sorteo se convirtió en el decimotercer pozo mayor más grande en la historia del Match 6 Lotto.

Cómo se puede reclamar un premio en la Lotería de Pensilvania

En el caso de reclamar un premio de lotería de US$600 o más, se debe completar y enviar un Formulario de Reclamo. Existen varias formas de obtenerlo:

Descargar e imprimirlo en la web oficial.

Visitar un minorista de la Lotería de Pensilvania y solicitar un Formulario de Reclamo.

Acudir a una Oficina Regional de la Lotería de Pensilvania.

Las recompensas de hasta US$2500 pueden reclamarse en un minorista de la Lotería de Pensilvania. Muchos premios pueden pagarse de inmediato si el minorista puede entregar efectivo, cheque o giro postal.

Además del premio mayor, más de 97.900 tickets de Match 6 Lotto obtuvieron premios en el juego AP Photo/Harm Venhuizen

Cómo reclamar un premio de la Lotería de Pensilvania

Los premios mayores a US$2500 solo pueden pagarse a través de la Lotería. Para reclamarlos, los ganadores pueden enviar por correo un Formulario de Reclamo completo junto con su boleto firmado.

Los jugadores también pueden solicitar en persona premios superiores a US$2500 en una Oficina Regional de la Lotería. Actualmente, la sede principal está cerrada al público, pero las dependencias regionales están abiertas de 9 a 16 hs.

La Lotería de Pensilvania le recuerda a los ganadores que no pueden permanecer en anonimato para demostrar que el organismo actúa con transparencia Freepik

Es importante tener en cuenta que ciertos pozos deben retirarse en persona en la sede principal de la Lotería en Middletown. Esto incluye jackpots, Powerball, Mega Millions, premios anuales de primer o segundo nivel de Cash4Life, o juegos Scratch-Off. La mayoría de los cheques llegan entre cuatro y seis semanas después de que el reclamo haya sido recibido y validado.

A su vez, el organismo recuerda que los afortunados no pueden permanecer en anonimato. “Esto garantiza al público que los ganadores de la Lotería son personas reales y que opera con integridad y transparencia”.