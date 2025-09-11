El secreto de Powerball en EE.UU.: los estados con más probabilidades de ganar y aquellos donde la suerte nunca toca

El secreto de la lotería en EE.UU. revela que algunos estados concentran más premios millonarios que otros. Mientras Texas y Missouri celebraron recientemente a los ganadores del segundo pozo más grande del Powerball, California, Florida, Carolina del Sur, Oregon e Illinois fueron escenarios históricos de algunos de los botes más elevados del país norteamericano.

Cuáles son los estados donde es más probable ganar la lotería en Estados Unidos

Los dos boletos vendidos en Missouri y Texas acertaron los seis números del sorteo de Powerball del 6 de septiembre, llevándose entre ambos un premio mayor de 1787 millones de dólares. De esta forma se posicionó como el segundo mayor bote de lotería en la historia de EE.UU., solo superado por el récord mundial de US$2040 millones, ganado en California el 7 de noviembre de 2022, según indicó la lotería estadounidense.

California se consolida como el estado con más suerte para jugar a la lotería, con el premio mundial de US$2,04 mil millones ganado el 7 de noviembre de 2022 Imagen compuesta

A nivel nacional, 18 boletos acertaron las cinco bolas blancas. Cada uno obtuvo un bote de US$1 millón. Estos tickets se vendieron en California (2), Colorado, Florida, Illinois (2), Kansas, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York (2), Ohio (2), Oregón, Texas (2) y West Virginia. El Estado Dorado se destacó por vender varios de los mayores botes de la historia de la lotería, consolidándose como uno de los lugares más afortunados en estos sorteos.

A su vez, dos de estos billetes incrementaron sus ganancias a US$2 millones al incluir la opción Power Play por US$1 adicional al momento de la compra. Los boletos de la victoria fueron vendidos en Kansas y Texas. En el sorteo Double Play, dos tickets en Florida y Maine obtuvieron US$500 mil cada uno al acertar las cinco bolas negras.

Otros estados que tuvieron premios millonarios incluyen Carolina del Sur, Oregón e Illinois Damian Dovarganes - AP

El Estado del Sol también fue testigo de uno de los botes más grandes de la lotería. Un jugador en Melbourne se llevó US$1586 millones con Powerball.

Otros lugares que tuvieron recompensas millonarias incluyen Carolina del Sur, Oregón e Illinois, consolidándose como territorios afortunados en la historia de los mayores jackpots de EE.UU.

Los mayores jackpots de Powerball en la historia de EE.UU.

Los mayores premios de Powerball registrados hasta la fecha fueron los siguientes:

US$2040 millones: un ganador en California.

un ganador en California. US$1787 millones: un ganador en Missouri y en Texas.

un ganador en Missouri y en Texas. US$1765 millones: un ganador en California.

un ganador en California. US$1586 millones : un ganador en California, Florida y Tennessee.

: un ganador en California, Florida y Tennessee. US$1326 millones: un ganador en Oregon.

un ganador en Oregon. US$1080 millones: un ganador en California.

un ganador en California. US$842,4 millones: un ganador en Michigan.

un ganador en Michigan. US$768,4 millones: un ganador en Wisconsin.

un ganador en Wisconsin. US$758,7 millones: un ganador en Massachusetts.

un ganador en Massachusetts. US$754,6 millones: un ganador en Washington.

Cuáles son los estados donde es menos probable ganar la lotería

Por otro lado, según World Population Review, hay lugares en Estados Unidos donde nunca se ganó la lotería o donde las probabilidades de hacerlo son extremadamente bajas. Entre ellos, destacan:

En Maine, Mississippi, Dakota del Norte y Wyoming nunca se ganó la lotería Pinterest de Powerball Online