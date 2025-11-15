La “abuela feliz” de Illinois: tenía una corazonada, compró un boleto de lotería y ahora es millonaria
La mujer gastó 30 dólares mediante el juego instantáneo en una gasolinera, y dijo que planea usar el dinero para realizar mejoras en su casa
La lotería de Illinois anunció el jueves que una “abuela feliz” obtuvo el premio mayor de 3 millones de dólares con el boleto raspa y gana, que le costó US$30. La mujer, que no quiso revelar su identidad, compró el ticket ganador en la gasolinera BP, ubicada en 1 West St. Charles Road en Villa Park.
La corazonada de la “abuela feliz” de Illinois que la volvió millonaria
En un comunicado, la autoridad local de la lotería informó que la afortunada se mostró muy emocionada al retirar su premio mayor de US$3 millones, el cual destinará para varias cosas en su hogar.
La mujer, que se mantuvo en el anonimato, declaró: “Normalmente compro el boleto de rascar de Crucigramas, pero algo me dijo que probara algo diferente esta vez”. La afortunada reconoció que, cuando vio el monto del premio mayor que decía “Super Bonus”, lo tomó como una “señal divina” para cambiar su estrategia de juego.
“Al principio, pensé que solo había recuperado mi dinero”, aseguró la abuela, y recordó: “Pero a medida que seguía rascando, me di cuenta de que había ganado el premio mayor”. También admitió que quedó sorprendida y nunca imaginó que un día la suerte podía estar de su lado.
Es por ello que, primero, quiso consultar con su esposo para chequear si estaba leyendo bien el premio. “Escaneamos el boleto con mi teléfono para verificarlo, y ahí fue cuando realmente nos volvimos locos. ¡Gritamos y gritamos; estuvimos como en shock por un buen rato!”, contó.
Qué hará con el dinero la ganadora de US$3 millones en Illinois
Sin dar mayores detalles, la mujer dijo que se trata de un “milagro” y que la suerte llegó “en el mejor momento”. En cuanto al uso que le dará al dinero, anticipó que planea destinarlo principalmente a mantener a su hijo y a realizar refacciones en su casa.
Además, piensa comprar regalos de Navidad y regalarles a sus nietos un viaje en crucero.
Por vender el boleto ganador, la gasolinera BP en Villa Park recibirá una bonificación del uno por ciento del monto del premio, o US$30.000.
Cómo conseguir un boleto instantáneo de la lotería de Illinois
La lotería del estado de La Pradera cuenta con casi 7000 puntos de venta en la región. En el caso de los boletos instantáneos, presenta una “amplia variedad”, con precios que varían de acuerdo con el monto del premio mayor.
El juego que tiene actualmente el premio de US$3 millones, como el que ganó la abuela en Villa Park, cuenta con un punto de precio de US$30 y las posibilidades generales de ganar son de 1 cada 3,35. El estilo de juego es de coincidencia con el número clave y fue lanzado el 4 de noviembre de 2025.
Se pueden obtener distintas recompensas:
- Si alguno de los números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente.
- Si aparece el símbolo del león, se gana US$100 de forma instantánea.
- Si aparece el símbolo del cofre, se gana el doble del premio correspondiente.
- Si aparece el símbolo del casco, se gana cinco veces la recompensa correspondiente.
- Si aparece el símbolo del castillo, se gana diez veces el premio correspondiente.
De todas formas, en el sitio oficial de la lotería local, se puede consultar sobre todos los juegos que actualmente están disponibles, con precios de boletos y recompensas diferentes.
