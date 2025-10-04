Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 3 de octubre en EE.UU.: los números ganadores
El sorteo ofrece la oportunidad de ganar millones de dólares con un solo boleto; el mayor premio entregado en la historia fue de US$1602 millones
Mega Millions es una de las loterías más atractivas en Estados Unidos. Uno de los principales motivos de su popularidad son los premios millonarios que ofrece, tal como el que ganó el pasado viernes 27 de junio un afortunado de Virginia, que se llevó 348 millones de dólares. El pozo para viernes 3 de octubre fue de US$520 millones, con una opción en efectivo de US$240,1 millones.
Los resultados de la lotería Mega Millions del viernes 3 de octubre
Este viernes 3 de octubre por la noche se llevó a cabo el sorteo de Mega Millions, donde se definieron las cinco bolas blancas: 18, 19, 38, 54, 57 y la Mega Ball dorada: 19. En esta oportunidad, nadie acertó los números, por lo que el pozo para el sorteo del próximo martes 7 de octubre asciende a 547 millones de dólares, con una opción de cobro inmediato en efectivo de US$251,7 millones.
¿Cómo jugar a la lotería de Mega Millions?
Cada sorteo de Mega Millions se compone de seis bolas y los jugadores deben elegir primero cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas). También deben seleccionar un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada. Quien logre acertar los seis números, se vuelve el ganador indiscutible. En caso de que varias personas lo consigan, el premio se divide.
¿Cuántos premios ofrece el Mega Millions?
El popular juego de lotería ofrece un total de nueve premios, incluido el pozo acumulado, los cuales puede tener múltiples ganadores. Las recompensas económicas van desde US$2 a US$1 millón, con la posibilidad de duplicar el monto con el Megaplier, que requiere una recarga de US$1 al boleto que cuesta US$2.
Por otro lado, el pozo mayor empieza con una recompensa de US$20 millones y se acumula cada vez que no hay un máximo ganador.
¿Cómo cobrar un premio de Mega Millions?
El premio mayor de la lotería Mega Millions se puede cobrar de dos maneras. Una es a través de un pago inmediato, seguido de otros 29 anuales. Cada cobro es un 5% mayor que el anterior, para contrarrestar la inflación. La otra manera de que lo liquiden es en una sola suma, que corresponde al fondo en efectivo. Los premios se pueden reclamar entre 90 días y hasta un año después de la fecha del sorteo.
Los premios mayores más importantes de Mega Millions
- 1602 millones de dólares: otorgados el 8 de agosto de 2023
- 1537 millones de dólares: otorgados el 23 de octubre de 2018
- 1348 millones de dólares: entregados el 13 de enero de 2023
- 1337 millones de dólares: ganados el 29 de julio de 2022
- 1269 millones de dólares: el 27 de diciembre de 2024
- 1128 millones de dólares: el 26 de marzo de 2024
- 1050 millones de dólares: el 22 de enero de 2021
- 800 millones de dólares: el 10 de septiembre de 2024
- 656 millones de dólares: el 30 de marzo de 2012
- 648 millones de dólares: 17 de diciembre de 2013
- 552 millones de dólares: 4 de junio de 2024
Los impuestos de la lotería en EE.UU.
Los residentes o quienes compren sus tickets en ciertos estados y ganen la lotería Mega Millions no tendrán que pagar el impuesto estatal adicional, lo cual se traduce en más dinero. Estos son:
- Wyoming
- Washington
- Texas
- Tennessee
- Dakota del Sur
- New Hampshire
- Florida
- California
- Delaware
En contraparte, también hay algunos estados que tienen la tasa impositiva más alta. Cinco son los “peores” para ganar. En algunos casos, el porcentaje varía de acuerdo con el pozo.
- Nueva York: 10,8%
- Maryland: 9,5%
- Nueva Jersey: 8%
- Oregon: 8%
- Wisconsin: 7,65%
Además, hay estados en los que se gravan los impuestos de la lotería, pero en porcentajes menores que los anteriores:
- Dakota del Norte: 2,9%
- Mississippi: 3%
- Pensilvania: 3,7%
- Indiana: 3,15%
Más notas de Loterías en Estados Unidos
Seguí leyendo
En Michigan. Tiene 74 años e iba a jugar a Powerball, pero un consejo de su esposa lo cambió todo y ganó US$500.000
Perdidos. La maldición de la lotería de EE.UU.: las cuatro increíbles historias de ganadores que terminaron en la ruina
“Soy multimillonario”. Quién es el ganador del premio histórico de Powerball en Missouri
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Artlab, el enclave que fusiona platos japoneses, diseño y un sonido excepcional que conecta con los recuerdos
- 3
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 4
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos