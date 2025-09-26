Quién es el ganador del premio histórico de Powerball en Missouri: “Soy multimillonario”

De un día para el otro, un hombre de Missouri se convirtió en dueño de una fortuna impresionante. Ganó la mitad del premio mayor de Powerball, de 1787 millones de dólares del sorteo del sábado 6 de septiembre, el segundo más grande en la historia de esta lotería en Estados Unidos, y ahora nunca más tendrá que preocuparse por dinero. “Soy multimillonario”, afirmó todavía incrédulo, al presentarse a reclamar el cheque.

Quién es el ganador de Missouri y cuánto dinero cobró

El jugador, cuya identidad no fue revelada por decisión de la Lotería de Missouri, compró uno de los dos boletos que coincidieron con la combinación completa del sorteo del 6 de septiembre. El premio mayor de ese día lo convirtió en parte de un récord histórico para el Powerball.

El ticket ganador de Powerball incluyó los siguientes números: 11, 23, 44, 61 y 62, el Powerball rojo 17 y el multiplicador Power Play de 2. Alejandro Garay/Pixabay - Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

Eligió cobrar su premio en un pago único y recibirá un desembolso de US$410,3 millones. Según un comunicado de prensa de la Lotería de Missouri, el hombre se describió como una persona hogareña y explicó que ahora planeaba bajar el ritmo de su vida y disfrutar de más tiempo con su esposa. “Voy a ser ‘yo mismo’ por un año”, dijo.

En este sentido, contó que, para él, “el día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”.

A modo de broma, señaló probablemente su esposa conspirará contra ese objetivo, ya que lo empujará a abandonar la rutina habitual. “Ahora me va a sacar de la ciudad”, dijo y agregó que podrá viajar y salir a donde quiera a partir de ahora.

El ganador dijo que ahora su esposa querrá sacarlo de la ciudad Freepik

Cómo reaccionó al ganar el premio de Powerball: “Noches sin dormir”

El afortunado apostador recordó que pasó noches enteras sin poder dormir, hasta que finalmente asimiló lo que ocurría: era dueño de un boleto ganador. “Es el mejor problema que he tenido”, comentó.

A pesar de la suma descomunal que tendrán sus cuentas bancarias, confesó que aún le resultaba difícil dimensionar lo ocurrido. “Soy millonario y anoche lavé la ropa…”, contó sobre cómo continuaba su vida cotidiana.

Desde mayo no había ganadores del pozo mayor Pinterest de Powerball Online

Resultados Powerball de 6 de septiembre: números ganadores y combinaciones

La jugada histórica incluyó los números 11, 23, 44, 61 y 62, además del Powerball rojo 17 y el multiplicador Power Play de 2. Este sorteo puso fin a una racha de 42 jugadas consecutivas sin un ganador del premio mayor, que se extendía desde mayo de 2025.

La cifra acumulada creció hasta convertirse en la segunda más alta en los registros. El boleto ganador se vendió en una estación de servicio QuikTrip de San Luis. Como recompensa por la transacción, el comercio recibió una bonificación de US$50.000, confirmó la Lotería de Missouri.

El otro boleto afortunado, que recibirá la otra mitad del premio, correspondió a un jugador de Texas, quien lo compró en una tienda Big’s, ubicada en Fredericksburg, a unos 110 kilómetros de San Antonio, informó la Lotería de Texas.

Aunque el monto alcanzado el 6 de septiembre fue extraordinario, el récord absoluto se mantiene en los US$2040 millones que un jugador de California obtuvo el 7 de noviembre de 2022. Aquel premio marcó un antes y un después en la historia de las loterías estadounidenses.