La maldición de la lotería de EE.UU.: las cuatro increíbles historias de ganadores que terminaron en la ruina

Ganar la lotería en Estados Unidos suele parecer un sueño cumplido, pero la experiencia de muchos ganadores demuestra lo contrario. Multimillonarios que lo perdieron todo en robos, divorcios o fraudes familiares: estas son cuatro historias reales de fortunas que se desvanecieron.

William ‘Bud’ Post: 16 millones de dólares se convirtieron en deudas y desgracias

Uno de estos casos fue el de William “Bud” Post, quien en 1988 ganó US$16,2 millones en la lotería de Pensilvania, pero apenas un año después ya tenía una deuda de US$1 millón, según indicó Business Insider. “Desearía que nunca hubiera pasado. Fue totalmente una pesadilla”, afirmó el jugador tiempo después.

La increíble historia de William "Bud" Post tras ganar la lotería X @pasadoalpresente_x

Una exnovia logró quedarse con un tercio de sus ganancias mediante una demanda. Además, su hermano fue arrestado y posteriormente condenado, según el Pittsburgh Post-Gazette, por contratar a un sicario con la intención de matarlo a él y a su esposa para poder heredar parte del premio.

Tras destinar dinero a negocios familiares, Post contrajo numerosas deudas y llegó a pasar tiempo en la cárcel. “Era mucho más feliz cuando estaba en quiebra”, dijo, según informó The Washington Post.

Al final, el hombre llevó una vida modesta, con US$450 al mes y cupones de alimentos, hasta su fallecimiento en 2006.

De ganadora millonaria a endeudada: la mala fortuna de Suzanne Mullins

Suzanne Mullins se llevó US$4,2 millones en la lotería de Virginia en 1993. La mujer decidió repartir los pagos anuales entre su esposo e hija, quedándose con aproximadamente US$47.000 al año.

Sin embargo, pronto acumuló deudas y su abogado, Michael Hart, indicó que tuvo que cubrir US$1 millón en facturas médicas de su yerno, que no contaba con seguro. “Ha sido un camino difícil”, declaró Hart a Associated Press en 2004.

Para conseguir dinero rápido, Mullins utilizó sus pagos futuros como garantía de un préstamo de US$200 mil con una empresa especializada en atender a ganadores de lotería que necesitaban efectivo de inmediato. Más adelante decidió recibir un pago único, pero nunca saldó la deuda.

Por lo tanto, la compañía de préstamos la demandó y consiguió un acuerdo de US$154 mil, pero como la mujer no poseía bienes, el acuerdo no tuvo valor real.

Andrew Jackson Whittaker Jr. perdió 114 millones en solo cuatro años

En 2002, Andrew Jackson Whittaker Jr., contratista de construcción en Virginia Occidental, ganó US$114 millones en un sorteo de Powerball. Sin embargo, en 2003, unos ladrones se llevaron US$545 mil que había guardado en su auto mientras visitaba un club nocturno, y al año siguiente perdió otros US$200 mil de la misma manera, según indicó IBT Times.

Un contratista de construcción en Virginia Occidental ganó 114 millones de dólares, pero tras sufrir robos y enfrentar una demanda de un casino, perdió toda su fortuna (Foto: Archivo) Freepik

Además, fue demandado por el casino y complejo de entretenimiento Caesar’s Atlantic City, que alegó que había emitido cheques sin fondos por un total de US$1,5 millones. Según los informes, en tan solo cuatro años, toda su fortuna había desaparecido.

El divorcio de Denise Rossi tras ganar la lotería

Cuando Denise Rossi ganó US$1,3 millones en la lotería de California, decidió mantener la noticia en secreto y solicitó el divorcio de su esposo, Thomas, sin darle explicación, según informó The Los Angeles Times. Él aceptó la separación, mientras ella mantuvo su recién adquirida fortuna durante todo el proceso legal.

Una mujer en California ganó la lotería, mantuvo la noticia en secreto y solicitó el divorcio de su esposo Freepik

Dos años después, el hombre descubrió la verdad, decidió demandar a su esposa por no haber revelado sus ganancias durante el divorcio y el juez le otorgó a Thomas la totalidad del dinero. El propio abogado de Rossi reconoció a People que ella podría haberse quedado con la mitad de sus ganancias si hubiera sido honesta con su esposo. “Su falta de divulgación fue un fraude”, afirmó.

“Si no fuera por la lotería, Denise y yo probablemente todavía estaríamos juntos. Al final, todo resultó para bien”, comentó Thomas.