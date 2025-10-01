Tiene 74 años e iba a jugar a Powerball, pero un consejo de su esposa lo cambió todo y ganó US$500.000

Muchos estadounidenses juegan a la lotería de forma frecuente con la ilusión de ganar algún premio económico. Una pareja de Michigan compró un raspadito con temática de los Leones de Detroit (equipo de la NFL) y obtuvo un golpe de suerte inesperado, ya que para su sorpresa ganaron US$500 mil.

Golpe de suerte para una pareja de Michigan

Una pareja de adultos mayores de Michigan decidió probar suerte en un juego de raspadito con temática de los Leones de Detroit sin saber que alcanzaría una gran suma de dinero, informó People.

El jugador de 74 años compró su boleto ganador en GCK Oil Inc., ubicada en 206 Main Street, Blanchard (DetroitLions/LoteríadeMichigan)

La pareja del condado de Isabella, que optó por permanecer en el anonimato, ganó recientemente US$500 mil al participar en ese juego instantáneo específico de la Lotería de Michigan.

El jugador de 74 años compró su boleto ganador en GCK Oil Inc., ubicada en 206 Main Street, Blanchard, destacó Michigan Lottery Connect.

“Fui a la tienda a comprar un boleto de Powerball y mi esposa me recomendó que comprara algunos de los Detroit Lions mientras estaba allí”, dijo el afortunado.

“Raspé los boletos a la mañana siguiente y cuando vi el premio de US$500 mil le dije a mi esposa: ‘Parece que vamos a Lansing” declaró el afortunado en Click On Detroit.

Una pareja de adultos mayores ganó con un raspadito de los Leones de Detroit (DetroitLions/LoteríadeMichigan)

El reciente ganador recordó la reacción de asombro de su esposa. “Cuando le dije cuánto habíamos ganado, pensé que se iba a desmayar”, recordó. “Ambos nos quedamos atónitos”.

Qué planea hacer la pareja de Michigan con el premio

La pareja planea usar su premio de lotería para donar una parte, reservar algo de dinero para sus nietos y ahorrar lo que sobre, consignó People.

“El shock aún no ha pasado, por lo que aún no podemos pensar con claridad, pero lo que sí sabemos es que este premio cambiará nuestras vidas”, dijo el esposo.

La pareja ganadora donará una parte del premio, dará otra a sus nietos y ahorrará una parte (Pexels/Kaboompics.com)

El juego de los Leones de Detroit ha repartido más de US$7 millones

El juego instantáneo de los Leones de Detroit se lanzó en agosto y los jugadores han ganado más de US$7 millones con el nuevo raspadito, que cuesta US$5 por boleto. Cada ticket ofrece la oportunidad de obtener premios desde US$5 hasta US$500 mil, detalló Michigan Lottery Connect.

Quedan más de US$21 millones en premios, incluidos dos premios mayores de US$500 mil y siete de US$2 mil.

En 2024, los jugadores de lotería se llevaron casi US$1800 millones en juegos instantáneos. Los boletos se pueden adquirir en tiendas minoristas de todo el estado.

Un boleto de los Detroit Lions resultó ganador (DetroitLions/LoteríadeMichigan)

Cómo se juega el raspadito de los Leones de Detroit

La Lotería de Michigan ofrece varios juegos con el tema de los Leones de Detroit (Detroit Lions), entre ellos raspaditos, cuyas reglas varían según el juego específico. Generalmente, hay dos áreas principales para raspar, según la página oficial de la Lotería de Michigan.

Las áreas a raspar son las siguientes:

LIONS BONUS Spots (Casillas de Bono de los Lions):

El jugador debe raspar cada una de las casillas marcadas como BONUS.

Si aparece el símbolo de “Football” (balón de fútbol americano), gana el premio que se muestre en esa casilla al instante.

Main Play Area (Área de Juego Principal):

El jugador debe raspar cada una de las casillas marcadas como PLAY .

. Puede encontrar varios símbolos:

“ RB ” ( Running Back ) o “ WR ” ( Wide Receiver ): gana el premio que se muestre debajo de ese símbolo.

” ( ) o “ ” ( ): gana el premio que se muestre debajo de ese símbolo.

“ FG ” ( Field Goal ): gana 3 veces el premio que aparezca.

” ( ): gana el premio que aparezca.

“QB” (Quarterback): gana 7 veces el premio indicado.

Para verificar si hay un premio, el participante deberá: