Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: los números ganadores

Mega Millions es una de las loterías más atractivas en Estados Unidos. Uno de los principales motivos de su popularidad son los premios millonarios que ofrece, tal como el que ganó el pasado viernes 27 de junio un afortunado de Virginia, que se llevó 348 millones de dólares. El pozo para viernes 8 de agosto fue de US$166 millones, con una opción en efectivo de US$75,2 millones.

Los resultados de la lotería Mega Millions del viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto por la noche se lleva a cabo el sorteo de Mega Millions, donde se definen las cinco bolas blancas y la Mega Ball dorada. En caso de que un jugador acierte los seis números, se lleva el gran pozo acumulado de US$166 millones, aunque si elige cobrar la recompensa a través de un solo pago inmediato en efectivo, esa cifra desciende a US$75,2 millones.

El mayor premio de Mega Millions entregado en la historia fue de US$1602 millones Archivo

¿Cómo jugar a la lotería de Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions se compone de seis bolas y los jugadores deben elegir primero cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas). También deben seleccionar un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada. Quien logre acertar los seis números, se vuelve el ganador indiscutible. En caso de que varias personas lo consigan, el premio se divide.

¿Cuántos premios ofrece el Mega Millions?

El popular juego de lotería ofrece un total de nueve premios, incluido el pozo acumulado, los cuales puede tener múltiples ganadores. Las recompensas económicas van desde US$2 a US$1 millón, con la posibilidad de duplicar el monto con el Megaplier, que requiere una recarga de US$1 al boleto que cuesta US$2.

Por otro lado, el pozo mayor empieza con una recompensa de US$20 millones y se acumula cada vez que no hay un máximo ganador.

Las probabilidades de ganar el pozo mayor del Mega Millions son de 1 en 302.575.350 Captura de pantalla Mega Millions

¿Cómo cobrar un premio de Mega Millions?

El premio mayor de la lotería Mega Millions se puede cobrar de dos maneras. Una es a través de un pago inmediato, seguido de otros 29 anuales. Cada cobro es un 5% mayor que el anterior, para contrarrestar la inflación. La otra manera de que lo liquiden es en una sola suma, que corresponde al fondo en efectivo. Los premios se pueden reclamar entre 90 días y hasta un año después de la fecha del sorteo.

Los premios mayores más importantes de Mega Millions

1602 millones de dólares: otorgados el 8 de agosto de 2023

1537 millones de dólares: otorgados el 23 de octubre de 2018

1348 millones de dólares: entregados el 13 de enero de 2023

1337 millones de dólares: ganados el 29 de julio de 2022

1269 millones de dólares: el 27 de diciembre de 2024

1128 millones de dólares: el 26 de marzo de 2024

1050 millones de dólares: el 22 de enero de 2021

800 millones de dólares: el 10 de septiembre de 2024

656 millones de dólares: el 30 de marzo de 2012

648 millones de dólares: 17 de diciembre de 2013

552 millones de dólares: 4 de junio de 2024

Esta es la tienda de la suerte en California por el premio mayor de Mega Millions de US$1269 millones, ganado el 27 de diciembre de 2024 REUTERS/Fred Greaves

Los impuestos de la lotería en EE.UU.

Los residentes o quienes compren sus tickets en ciertos estados y ganen la lotería Mega Millions no tendrán que pagar el impuesto estatal adicional, lo cual se traduce en más dinero. Estos son:

Wyoming

Washington

Texas

Tennessee

Dakota del Sur

New Hampshire

Florida

California

Delaware

En contraparte, también hay algunos estados que tienen la tasa impositiva más alta. Cinco son los “peores” para ganar. En algunos casos, el porcentaje varía de acuerdo con el pozo.

Nueva York: 10,8%

Maryland: 9,5%

Nueva Jersey: 8%

Oregon: 8%

Wisconsin: 7,65%

Además, hay estados en los que se gravan los impuestos de la lotería, pero en porcentajes menores que los anteriores: