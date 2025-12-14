Resultados de la lotería Powerball de este sábado 13 de diciembre: a cuánto asciende el pozo en EE.UU.

Este sábado 13 de diciembre por la noche se lleva a cabo el sorteo Powerball, donde se definen las cinco bolas blancas y la bola roja.

El jugador que acierte los seis números se lleva el pozo acumulado de US$1000 millones, aunque si elige recibir el premio en un único pago inmediato en efectivo, en lugar de cuotas anuales, esa cifra desciende a US$457,7 millones.