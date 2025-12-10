Se acerca una ola de frío a Texas: ¿habrá nevadas el fin de semana del 12 al 14 de diciembre?

Una masa de aire polar avanza hacia Texas y promete alterar el patrón templado que dominó los últimos días. Aunque distintos sectores del Estado de la Estrella Solitaria registrarán descensos notorios de temperaturas, no se esperan nevadas significativas. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un fin de semana marcado por la llegada de un frente frío más intenso entre la noche del sábado 13 y la mañana del domingo 14 de diciembre.

Pronóstico para Amarillo, en Texas: fin de semana frío, pero sin nieve

El NWS de la ciudad de Amarillo, en el norte de Texas, explicó en su pronóstico que el cambio más relevante ocurrirá con el frente frío previsto para el sábado, aunque la posibilidad de nieve se mantiene prácticamente descartada en los Panhandles.

El pronóstico del NWS Amarillo anticipa una variación térmica extrema para el domingo en los Panhandles NWS

Tras un jueves atípicamente templado, con marcas que podrían superar los 70°F (21°C) en algunos sectores, el ingreso de aire más denso durante el fin de semana derivará en condiciones notablemente más frescas.

El organismo advirtió que la variación térmica será amplia, sobre todo hacia el domingo. Los modelos contemplan escenarios muy distintos, con diferencias de hasta 35°F entre las proyecciones más cálidas y las más frías para la tarde de ese día: mientras el este de los Panhandles podría quedarse en los 40°F (4°C), el oeste tendría chances de bordear los 50°F (10°C).

El NWS Amarillo destacó que el tiempo seguirá seco, sin señales de nieve y con el retorno de temperaturas más agradables para el lunes y el martes, cuando los valores diurnos volverían a ubicarse entre los 58°F (14°C) y 60°F (16°C).

se presentará cálida, con máximas que podrían ubicarse entre 68°F y 72°F (20°C y 22°C). El sábado marcará la llegada del frente frío, con descenso térmico más notable hacia el domingo.

marcará la llegada del frente frío, con descenso térmico más notable hacia el domingo. Para el domingo, la región oriental del área podría mantenerse en torno a los 45°F (7°C), mientras que el oeste rondaría los 50°F (10°C).

Pronóstico para Dallas/Fort Worth: descenso de temperatura para el domingo 14

De acuerdo con la oficina del NWS en Dallas/Fort Worth, el fin de semana llevará el cambio más marcado para el norte y el centro del estado. Tras un viernes muy agradable, con máximas que incluso podrían superar los 75°F (24°C) en los condados del sur, el domingo será radicalmente distinto.

La oficina del NWS Dallas/Fort Worth pronostica que el fin de semana llevará el cambio más marcado al norte y centro del estado: el domingo será radicalmente más frío NWS

El frente frío, que ingresará entre la madrugada y la mañana del domingo, empujará el aire gélido hacia la región, lo que provocará que las temperaturas queden atrapadas en los 48°F a 52°F (9°C a 11°C) durante la tarde.

Los meteorólogos anticiparon que el viento del norte intensificará la sensación de frío, aunque no se esperan nevadas.

Mientras la posibilidad de nieve continúa descartada, el NWS Fort Worth señaló que el patrón atmosférico evolucionará hacia un escenario más activo al inicio de la próxima semana, con el aumento gradual de la humedad y la chance de lluvias ligeras. Sin embargo, el frío del domingo será el evento dominante.

Jueves : ascenso térmico con máximas cercanas a los 70°F (21°C) .

: ascenso térmico con máximas cercanas a los . Viernes : calor moderado, con sectores del sur por encima de los 75°F (24°C) .

: calor moderado, con sectores del sur por encima de los . Domingo: marcado descenso de temperaturas, con máximas entre 48°F (9°C) y 52°F (11°C).

Pronóstico para Houston/Galveston: el frío se mantendrá hasta el lunes

El NWS Houston detalló un panorama sin nieve y con un comportamiento del clima muy dependiente de la humedad del Golfo. La llegada de un frente frío seco este jueves marcará un descenso moderado. Sin embargo, el protagonista será el sistema previsto para el domingo, que llevará condiciones invernales.

La llegada del frente frío del fin de semana despejará la humedad en la costa de Texas, lo que anticipa un domingo más fresco en el sureste NWS

Durante el viernes y el sábado se registrará un repunte térmico, con máximas que pueden escalar a los 75°F a 80°F (24°C a 26°C) en varias zonas del sudeste de Texas. Esta elevación, combinada con puntos de rocío superiores a la temperatura del agua del Golfo, aumentará la probabilidad de neblina marítima, un fenómeno que podría profundizarse durante la madrugada del domingo.

El frente del fin de semana despejará la humedad y abrirá paso a un lunes más fresco: las mínimas podrían descender hasta los 38°F a 40°F (3°C a 4°C) en el interior, mientras que en las costas rondarían los 50°F (10°C). El organismo reiteró que no existe ninguna señal de nieve para esta región.

Viernes y sábado : ambiente templado a cálido, con máximas cercanas a los 80°F (26°C) .

: ambiente templado a cálido, con máximas cercanas a los . Domingo : llegada del frente frío, viento del norte y descenso progresivo de temperaturas.

: llegada del frente frío, viento del norte y descenso progresivo de temperaturas. Lunes: amanecer frío en el interior, con valores alrededor de 38°F (3°C).

Pronóstico para Austin/San Antonio: el frente frío impactará el domingo

La oficina del NWS Austin/San Antonio coincidió con el resto de los organismos al señalar que el domingo será el día clave de la transición al aire polar. Hasta entonces, el estado disfrutará de un viernes y un sábado con temperaturas elevadas para la época, que podrían alcanzar los 77°F (25°C) en numerosos sectores del centro-sur de Texas.

El frente frío impactará Austin/San Antonio el domingo, lo que impulsará una baja generalizada con vientos del noreste NWS

El frente frío del domingo impulsará una baja generalizada, con viento del noreste que soplará entre 15 y 20 millas por hora (24 km/h y 32 km/h), lo que intensificará la sensación de frío. La única zona con posibilidad de precipitaciones será el área del Río Grande, donde existe una probabilidad del 20% al 30% de que el sistema genere alguna lluvia aislada.

El lunes volverá a sentirse el frío matutino, mientras que el martes podría registrarse un nuevo aumento de la humedad, con chances reducidas de precipitaciones en la mitad oriental del territorio.