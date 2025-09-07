Powerball: por qué el ganador de Texas recibirá más dinero que el de Missouri del pozo de US$1787 millones

Dos boletos, uno de Texas y otro de Missouri, ganaron el premio mayor de Powerball de US$1787 millones de dólares. Esta cifra colosal se dividirá en partes iguales, según informó la lotería, pero estará sujeta a ciertas variaciones según las regulaciones de cada estado.

Las modalidades de pago por el premio mayor de Powerball

Previo a conocer el valor total del premio sin impuestos, el ganador del Powerball debe seleccionar entre dos modalidades de pago:

Un premio anualizado de US$893.5 millones (repartido en 30 cuotas).

Pago único de US$410.3 millones.

De elegirse la primera alternativa, la persona recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año, según consignó el sitio web de la lotería.

¿Texas o Missouri?: quién se lleva más dinero del Powerball

Una vez que el ganador elige el método de cobro del premio, el monto sufre descuentos por impuestos. En este caso, el boleto más beneficioso es el de Texas: el ganador de ese estado recibirá más dinero que el de Missouri si ambos optan por la misma forma de pago.

En Texas no hay impuestos estatales que incide en el premio de lotería Google Gemini

En el Estado de la Estrella Solitaria no hay impuesto estatal sobre la ganancia de la lotería, por lo que solo el premio es afectado por el impuesto federal del 24% al momento de recibirlo.

Basado en esto, si el ganador de Texas elige el premio anualizado de US$893.5 millones, recibirá en total US$678.6 millones. En el caso del dinero en efectivo, recibirá US$311.8 millones.

En Missouri, se aplica un impuesto estatal fijo del 4% sobre ganancias superiores

En cuanto al boleto ganador de Missouri, se aplicará un impuesto estatal fijo del 4% sobre ganancias superiores a US$600, además del impuesto federal. Por lo tanto, el premio anualizado sería de US$643.3 millones y el monto en efectivo, de US$295.4 millones.

¿Cuáles son los estados donde pagan más impuestos por premios de lotería?

Hay diez estados que cuentan con las tasas más altas para premios de loterías este 2025. De acuerdo con Univision, estos son:

Nueva York : 8.82%

: 8.82% Maryland : 8.75%

: 8.75% Washington D. C. : 8.5%

: 8.5% Oregon : 8.5%

: 8.5% Nueva Jersey: 8%

8% Wisconsin : 7.65%

: 7.65% Minnesota : 7.25%

: 7.25% Carolina del Sur y Arkansas : 7%

: 7% Connecticut: 6.99%

Los otros boletos ganadores del Powerball del 6 de septiembre

El sábado fue una de noche de ganadores para Powerball. A nivel nacional, 18 boletos acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de US$1 millón. Estos se vendieron en:

California

Colorado

Florida

Illinois

Kansas

Massachusetts

Michigan

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregon

Texas

Virginia Occidental

Con respecto a los boletos de Kansas y Texas, aumentaron sus ganancias a US$2 millones, tras acertar las cinco bolas blancas e incluir la opción Power Play por $1 adicional al comprar.

Además de estos premios, hubo 232 boletos que ganaron US$50,000 (Match 4 + PB) y 90 boletos que ganaron US$100,000 (Match 4 + PB + Power Play).

¿Cómo jugar al Powerball?

Para jugar, la persona debe elegir cinco números entre el uno y 69 (bolas blancas) más un número adicional entre el uno y el 26, conocido como la Powerball roja. Esta selección puede hacerse de manera manual, al completar una boleta en el punto de venta, o de forma automática, en donde la terminal elige la combinación al azar.

Los jugadores ganan el premio mayor si aciertan las cinco bolas blancas en cualquier orden y la bola roja del Powerball AP Photo

Luego de ello, se debe estar atentos a los sorteos que se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 (hora del Este) en el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee. Los jugadores ganan el premio mayor si aciertan las cinco bolas blancas en cualquier orden y la bola roja del Powerball.