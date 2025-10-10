Robó US$7000 en billetes de lotería en Florida, los raspó e intentó cobrar su premio en un 7-Eleven: lo detuvieron
El delincuente intentó canjearlos sin éxito y hasta amedrentó a una empleada con una pistola falsa; terminó arrestado y ahora debe afrontar las consecuencias judiciales
- 3 minutos de lectura'
En Florida, un hombre protagonizó un hecho insólito: robó cerca de US$7000 en billetes de lotería, los raspó para ver si alguno tenía premio y regresó a la misma tienda para cobrarlos. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y terminó detenido. Ahora enfrenta cargos federales.
Florida: robó billetes de lotería, intentó cobrarlos y terminó arrestado
Por la noche del pasado 5 de mayo, Justin Farley, de 43 años, ingresó en un Circle K de San Petersburgo y se llevó billetes para raspar por un valor aproximado de US$7000. Unos 40 minutos después intentó canjearlos en un 7-Eleven de la zona, pero no pudo y regresó a la primera tienda.
Como no logró cobrarlos en el Circle K, desesperado fue de nuevo al 7-Eleven, esta vez, con un pasamontañas. Las imágenes de seguridad lo mostraron llegar en su Hyundai Elantra gris con la máscara negra, una remera amarilla y zapatillas Nike negras. Allí, amedrentó a la empleada del local con la réplica de una Glock y le exigió abrir la caja registradora.
De acuerdo a un documento del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, el delincuente logró huir con US$120 y un paquete de cigarrillos que le arrebató a la trabajadora de la tienda.
Cómo atraparon al ladrón que robó billetes de lotería en Florida
Las grabaciones de las cámaras de seguridad y la matrícula del auto fueron claves para lograr la detención de Farley.
Según la declaración jurada, los investigadores lo observaron durante dos semanas. Controlaron su edificio y lo vieron salir de casa en diferentes ocasiones “usando los mismos zapatos, jeans y sombrero que usó durante la comisión del robo de billetes de lotería”. Finalmente, fue arrestado el 22 de mayo mientras conducía el Hyundai gris.
Al registrar su auto y su departamento encontraron la ropa, los zapatos y la mascarilla que llevaba durante el robo al 7-Eleven, la réplica del arma que utilizó y varios talonarios de lotería del Circle K.
En declaraciones a la policía, el ladrón admitió haber cometido el delito. “Farley explicó que necesitaba dinero, entró en la tienda y hurtó los artículos cerca del baño... también admitió haber cometido el robo a mano armada en el local de la calle 4 en St. Petersburg, Florida”, señaló el documento judicial.
Qué cargos enfrenta el ladrón de los billetes de lotería
El Departamento de Policía de San Petersburgo informó que Farley fue primero acusado a nivel estatal por los delitos de hurto mayor y allanamiento de morada. Tras declararse culpable, ahora enfrenta cargos federales por la interferencia con el comercio mediante amenaza o violencia.
De acuerdo a The Independent, el delincuente fue acusado formalmente por el gran jurado de Tampa el pasado martes 7 de octubre.
Además de los robos en las tiendas de Florida, el hombre ya tenía diferentes antecedentes penales por diversos cargos graves, entre ellos:
- Venta de cocaína (2003).
- Posesión de una sustancia controlada (2007).
- Posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente (2007 y en 2010).
- Posesión de oxicodona (2010).
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
Los números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este miércoles 8 de octubre
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este martes 7 de octubre en EE.UU.: los números ganadores
Números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 6 de octubre
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
- 3
OpenAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en la Patagonia
- 4
Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”