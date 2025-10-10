Robó US$7000 en billetes de lotería en Florida, los raspó e intentó cobrar su premio en un 7-Eleven: lo detuvieron

En Florida, un hombre protagonizó un hecho insólito: robó cerca de US$7000 en billetes de lotería, los raspó para ver si alguno tenía premio y regresó a la misma tienda para cobrarlos. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y terminó detenido. Ahora enfrenta cargos federales.

Florida: robó billetes de lotería, intentó cobrarlos y terminó arrestado

Por la noche del pasado 5 de mayo, Justin Farley, de 43 años, ingresó en un Circle K de San Petersburgo y se llevó billetes para raspar por un valor aproximado de US$7000. Unos 40 minutos después intentó canjearlos en un 7-Eleven de la zona, pero no pudo y regresó a la primera tienda.

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

Como no logró cobrarlos en el Circle K, desesperado fue de nuevo al 7-Eleven, esta vez, con un pasamontañas. Las imágenes de seguridad lo mostraron llegar en su Hyundai Elantra gris con la máscara negra, una remera amarilla y zapatillas Nike negras. Allí, amedrentó a la empleada del local con la réplica de una Glock y le exigió abrir la caja registradora.

De acuerdo a un documento del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, el delincuente logró huir con US$120 y un paquete de cigarrillos que le arrebató a la trabajadora de la tienda.

Cómo atraparon al ladrón que robó billetes de lotería en Florida

Las grabaciones de las cámaras de seguridad y la matrícula del auto fueron claves para lograr la detención de Farley.

Según la declaración jurada, los investigadores lo observaron durante dos semanas. Controlaron su edificio y lo vieron salir de casa en diferentes ocasiones “usando los mismos zapatos, jeans y sombrero que usó durante la comisión del robo de billetes de lotería”. Finalmente, fue arrestado el 22 de mayo mientras conducía el Hyundai gris.

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

Al registrar su auto y su departamento encontraron la ropa, los zapatos y la mascarilla que llevaba durante el robo al 7-Eleven, la réplica del arma que utilizó y varios talonarios de lotería del Circle K.

En declaraciones a la policía, el ladrón admitió haber cometido el delito. “Farley explicó que necesitaba dinero, entró en la tienda y hurtó los artículos cerca del baño... también admitió haber cometido el robo a mano armada en el local de la calle 4 en St. Petersburg, Florida”, señaló el documento judicial.

Qué cargos enfrenta el ladrón de los billetes de lotería

El Departamento de Policía de San Petersburgo informó que Farley fue primero acusado a nivel estatal por los delitos de hurto mayor y allanamiento de morada. Tras declararse culpable, ahora enfrenta cargos federales por la interferencia con el comercio mediante amenaza o violencia.

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

De acuerdo a The Independent, el delincuente fue acusado formalmente por el gran jurado de Tampa el pasado martes 7 de octubre.

Además de los robos en las tiendas de Florida, el hombre ya tenía diferentes antecedentes penales por diversos cargos graves, entre ellos: