El número de la suerte que llevó a cientos de jugadores de Florida a ganar la lotería: US$7 millones en premios

En Florida, la fortuna llegó para más de 170 jugadores que ganaron el Pick 5 en el sorteo nocturno del martes 30 de septiembre. Lo llamativo no fue solo la cantidad de personas que consiguieron una recompensa económica, sino que el mismo número de la suerte salió cinco veces seguidas. En total, la lotería del Estado Soleado repartió siete millones de dólares.

El número que llevó a cientos de jugadores a ganar la lotería Pick 5 de Florida

El martes pasado, 177 jugadores de Florida obtuvieron premios gracias al curioso resultado del sorteo, en el que se destacó una bola blanca en particular. En específico, salió cinco veces el ocho, mientras que la Fireball fue el cinco.

En el sorteo del martes 30 de septiembre el número ocho salió cinco veces seguidas

A diferencia de otros juegos, el Pick 5 no reparte un fondo común entre los múltiples ganadores. Por el contrario, tiene montos definidos para quienes adivinen los cinco números: US$50.000 para una apuesta de US$1 y US$25.000 si pagaron US$0,50.

No obstante, existe un límite de reparto de US$7 millones. En esta oportunidad, al haber muchos afortunados, se superó esa cifra, por lo que las recompensas se deben prorratear, es decir, distribuir de manera proporcional.

En caso de atinar también la Fireball, se adicionan US$12.000 para una apuesta de US$1, mientras que se suman US$6000 en caso de haber abonado US$0,50 por el boleto.

El mayor premio en los últimos 10 años de Pick 5 en Florida

Desde agosto de 2016, se realizaron 6696 sorteos en este concurso. El de este martes 30 de septiembre fue el primero en el que salió el mismo número en las cinco bolas blancas. “Este es el premio más grande que hemos tenido”, enfatizó Jorge Alfonso, director de ventas de la lotería de Florida en declaraciones a NBC 6.

El director de ventas consideró que se trató de una buena oportunidad para que más personas conozcan la lotería y se animen a apostar.

“Los verdaderos ganadores son nuestros estudiantes, la educación en Florida es nuestra razón de ser. Somos la principal fuente de financiación del programa de Becas Bright Futures y hemos ayudado a más de un millón de estudiantes a alcanzar su sueño de una educación superior”, concluyó.

¿Cómo se juega al Pick 5?

El Pick 5 es una de las opciones de lotería más populares. Los jugadores deben elegir cinco dígitos entre el 00000 y el 99999. También se puede marcar la casilla QP de “selección rápida” y dejar que la terminal decida aleatoriamente algunos o todos los números.

En el Pick 5 jugadores deben elegir cinco dígitos entre el 00000 y el 99999

Luego deben seleccionar el tipo de apuesta que quieran hacer. Existen las siguientes variantes de juego:

Apuesta directa : los números seleccionados deben coincidir exactamente con el orden en que se sortean para ganar. Ofrece la posibilidad de conseguir el premio más alto.

: los números seleccionados deben coincidir exactamente con el orden en que se sortean para ganar. Ofrece la posibilidad de conseguir el premio más alto. Apuesta combinada : los números pueden coincidir en cualquier orden, pero el premio es menor en comparación con la apuesta directa.

: los números pueden coincidir en cualquier orden, pero el premio es menor en comparación con la apuesta directa. Apuesta directa/combinada : una combinación de ambas, donde el jugador puede ganar si los números coinciden en orden exacto o en cualquier otro orden, con diferentes niveles de premio.

: una combinación de ambas, donde el jugador puede ganar si los números coinciden en orden exacto o en cualquier otro orden, con diferentes niveles de premio. Apuesta con dos dígitos iniciales, medios o finales: se apuesta a que los dos primeros, del medio o últimos números coincidan con los sorteados.

En tanto, los boletos pueden costar US$1 o US$0,50 de acuerdo a la apuesta. Los premios también están determinados por el tipo de modalidad elegida y el orden en el que salgan los números. Se realizan dos sorteos diarios, uno por la tarde y otro por la noche.