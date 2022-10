Madonna revolucionó las redes con una nueva revelación sobre su sexualidad: “Soy gay”

A sus 64 años, Madonna dio a entender que salió del clóset. A través de una tendencia viral, la reina del pop se expresó ante sus miles de seguidores. “Si fallo, soy gay”, decía el texto de un video en el que a propósito erraba al arrojar a un cesto de basura una pieza de ropa interior rosa. Su actitud causó incógnita entre sus fanáticos, sobre todo porque se dio después de que fuera vista besándose con la rapera dominicana Tokischa, de 26 años.

Al ritmo de la música del tiktoker Nudy Georges, en el clip se aprecia Madonna mientras luce su melena rosa y permanece de pie en una habitación. En una parte, parece darle una mirada cómplice a la cámara, antes de voltearse al lado derecho. Sin embargo, no se expresó al respecto en ningún comentario ni alguna otra publicación de sus redes sociales.

Madonna dio un mensaje que confundió a sus seguidores sobre su sexualidad

La “Material Girl” ha hablado de su sexualidad sin tapujos en múltiples ocasiones, solo basta recordar el famoso (e icónico) beso que se dio con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards hace casi 20 años atrás. En su perfil para Advocate de 1991, dio indicios de su manera de pensar que casi podrían tomarse como una ligera confirmación sobre su apertura: “Creo que todo el mundo tiene una naturaleza bisexual. Es mi teoría, pero podría equivocarme”, aseguró. Incluso hay rumores que apuntan a que su corazón estuvo ocupado por la modelo Jenny Shimizu en 1996.

¿Qué pasó entre Madonna y Tokischa?

Tokischa durante su presentación en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2021. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Hace unas semanas, Madonna y la rapera Tokischa fueron vistas en una serie de imágenes en Instagram para la promoción del video de “Hung Up on Tokischa”, pero al parecer los fans notaron una química que exedía a las fotografías y apuntaron a una posible relación entre la cantante de “Like a Virgin” y la influencer de 26 años. Para acrecentar la llama de ese fuego, ellas también se besaron mientras se presentaban en un concierto en junio, durante un evento del Orgullo de Nueva York y la dominicana se refirió a la estadounidense el mes pasado. “Fue instantáneo, conectamos enseguida. Lo estábamos haciendo juntas, esnayando para el show y hablando constantemente, por lo que nos acercamos mucho. Estábamos grabando en el micrófono y de repente no estábamos besando. Fue tan natural para ambas”, añadió.

Por su parte, Madonna habló sobre su vida en agosto pasado en una video de preguntas y respuestas que subió a su canal de Youtube y que se tituló: Finally Enough Talk: 50 Questions with Madonna, con la que acompañó su compilado “Finally Enough Love: 50 Number Ones”.

La reina del pop respondió sobre su placer culposo, su obsesión, su signo, su mantra y su secreto para seguir adelante: “El sexo”. Mientras tanto, dijo que lo quemás le gusta hacer es “esperar el amor”.

Madonna y sus amores

Madonna y Britney Spears recrearon el beso que se dieron públicamente hace décadas (Foto: Top Music Universe) Top Music Universe

Entre los antiguos amores de la diva, se encuentran el actor Sean Penn, con quien se casó y estuvo en pareja de 1985 a 1989 y también el director de cine Guy Ritchie, de 2000 a 2008. Desde entonces, sus parejas por lo general han sido más jóvenes.

LA NACION