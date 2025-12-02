Magnate tecnológico anuncia millonaria donación para "cuentas Trump" para niños

El multimillonario y magnate tecnológico Michael Dell y su esposa Susan anunciaron el martes una donación de US$6.250 millones destinada a una iniciativa del gobierno de Donald Trump que busca dotar a los niños estadounidenses de cuentas de inversión.

Las llamadas "cuentas Trump", incluidas en el proyecto presupuestario que impulsó el presidente republicano en el Congreso en julio, contemplan US$1.000 para cada niño estadounidense nacido después del 1 de enero de 2025.

La donación de los Dell ahora financiará depósitos de US$250 en cuentas de ahorro para al menos 25 millones de niños de 10 años o menos, que nacieron antes de la fecha límite del programa original.

"Esto dará a millones de niños una participación en la prosperidad estadounidense, un beneficio del mercado de valores en alza y una mejor oportunidad para alcanzar el sueño americano", declaró Trump en una ceremonia en la Casa Blanca.

El fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, de 60 años, dijo que esperaba que las cuentas enseñaran a los niños a ahorrar para su propio futuro.

"Creemos que esta es la mejor inversión que podemos hacer en los niños", agregó Susan Dell.

Las "cuentas Trump" estarán disponibles para los niños una vez cumplan 18 años.

La donación de los Dell llegará a casi el 80% de los niños de 10 años o menos, particularmente aquellos en áreas con los ingresos más bajos, según dijo la fundación Dell en un comunicado.

Las "cuentas Trump" para recién nacidos fueron parte del proyecto de ley de impuestos y gastos que Trump impulsó para que los republicanos lo aprobaran en un Congreso reticente y consolidar su agenda para un segundo mandato.

El proyecto de ley también incluyó un nuevo financiamiento masivo para la campaña de deportación de migrantes de Trump, mientras recortaba el apoyo a la salud y el bienestar, y generaba preocupaciones de que aumentaría la deuda nacional de Estados Unidos.

