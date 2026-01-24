Más de 8000 vuelos cancelados: la tormenta invernal pone en alerta a 140 millones de personas en EE.UU.

Miles de vuelos programados para el fin de semana en Estados Unidos han sido cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera cause estragos en gran parte del país, con la amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.

Tormenta invernal: miles de vuelos cancelados en Estados Unidos

Alrededor de 140 millones de personas estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte. Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.

Vista detallada de la lista de vuelos en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth el 24 de enero de 2026 en Dallas, Texas RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El viernes por la noche, el extremo de la tormenta arrojaba lluvia helada y aguanieve en zonas de Texas, mientras que en Oklahoma caían nieve y aguanieve. Después de azotar el sur, se esperaba que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.

Los gobernadores de más de una docena alertaron sobre la llegada del mal tiempo, declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa. En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que “se queden en casa si es posible”.

Más de 3400 vuelos fueron retrasados o cancelados el sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 5000 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado

Un conductor conduce por una calle helada el 24 de enero de 2026 en Fort Worth, Texas RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40ºC -40ºF), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41ºC (-41ºF), Colin Cross se abrigó el viernes con ropa interior larga, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía en el complejo de apartamentos donde trabaja

La FEMA se prepara para responder

El gobierno federal puso a casi 30 equipos de búsqueda y rescate en alerta. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), las autoridades disponen de más de siete millones de raciones de comida, 600 mil mantas y 300 generadores distribuidos por la zona por donde se prevé que pase la tormenta.

El presidente del país, Donald Trump, dijo en redes sociales el viernes que su gobierno se está coordinando con funcionarios estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Archivo.- La sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el 5 de mayo de 2025, en Washington Gene J. Puskar - AP

Cuando pase la tormenta, recuperar la actividad tomará un tiempo. El hielo puede sumar cientos de libras de peso a las líneas eléctricas y las ramas y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente si hay viento.

En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares se calientan con electricidad, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una ola de frío severa inutilizó gran parte de la red eléctrica en Texas, lo que dejó a millones de personas sin electricidad durante días y causó cientos de muertes. Abbott prometió que eso no volverá a suceder, y las compañías de servicios públicos movilizaron a miles de operarios para tratar de evitar los cortes

Con información de AP