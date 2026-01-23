El mapa de la tormenta invernal: alerta máxima por nieve y hielo desde Texas hasta la Costa Este

Una tormenta invernal de alcance potencialmente histórico comienza a desplegarse sobre Estados Unidos. Desde el sur profundo hasta el noreste, este sistema climático combina nieve intensa, temperaturas extremas y una irrupción de aire ártico que provoca alertas en ciudades de todo ese país.

El fenómeno se perfila como uno de los eventos invernales más extensos de los últimos años, según indicó Fox Weather. El sistema comenzó a organizarse en el suroeste y avanzará hacia el este durante el fin de semana, lo que afectará de manera sucesiva a Texas y Oklahoma, el sur y el valle del Mississippi, el valle del Tennessee y, finalmente, el corredor del Atlántico medio y el noreste.

Ante la magnitud del sistema, gobernadores de Arkansas, Virginia, Georgia y las Carolinas declararon estados de emergencia CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Según los meteorólogos de Fox Weather, el escenario se volverá aún más complejo por la llegada de un potente pulso de aire ártico asociado al vórtice polar. Este ingreso de aire extremadamente frío favorecerá un peligroso recongelamiento tras las precipitaciones, lo que podría provocar cortes de energía de larga duración y condiciones de viaje prácticamente imposibles durante días.

Estados en emergencia por la tormenta invernal

Ante la magnitud del evento, varias jusisdicciones activaron medidas excepcionales. En ese sentido, Arkansas, Virginia y Georgia se sumaron a Carolina del Norte y Carolina del Sur al declarar estados de emergencia.

En Texas, Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 134 condados y pidió a la población completar los preparativos antes del viernes por la noche. En tanto, Georgia estableció la emergencia a nivel estatal con vigencia hasta el próximo martes, mientras que Alabama hizo lo propio para 19 condados del norte.

En Tennessee, el gobernador Bill Lee declaró la emergencia en los 95 condados del estado y recomendó a los residentes mantenerse informados y seguir las actualizaciones oficiales.

En Carolina del Norte, el mandatario estatal Josh Stein confirmó que los equipos de respuesta ya trabajan para garantizar la disponibilidad de recursos.

El sur de Estados Unidos, bajo la amenaza del hielo: el mayor peligro de la tormenta invernal

El componente más peligroso del sistema se concentra en el sur, donde se espera una tormenta de hielo de gran impacto. Más de 15 estados, desde Nuevo México hasta las Carolinas y el Atlántico medio, podrían registrar acumulaciones capaces de provocar apagones generalizados y daños severos en árboles y tendidos eléctricos.

El núcleo de mayor peligro por acumulación de hielo catastrófico se extiende desde el este de Texas hasta el norte de Mississippi AFP

El núcleo de mayor riesgo se extiende desde el este de Texas hasta el sur de Arkansas y el norte de Louisiana, con un avance luego hacia el norte de Mississippi.

, con un avance luego hacia el norte de Mississippi. El área metropolitana de Dallas–Fort Worth debe prepararse para condiciones extremadamente peligrosas a partir de este viernes.

debe prepararse para condiciones extremadamente peligrosas a partir de este viernes. Otra zona crítica se perfila al este de los Apalaches, lo que incluye ciudades como Atlanta, Augusta y Charlotte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que se trata de una acumulación de hielo potencialmente catastrófica, con viajes extremadamente peligrosos o directamente imposibles desde el viernes hasta el lunes.

Nieve y hielo en las Planicies del Sur y el centro de Estados Unidos

Durante el viernes por la tarde, se espera que lluvias frías se extiendan desde Dallas hasta Little Rock, antes de transformarse en una peligrosa mezcla invernal hacia la noche.

El peor momento del sistema llegaría entre la mañana y la tarde del sábado, con hielo generalizado desde Midland, Texas, con un paso por Dallas, hasta Little Rock, con efectos que podrían prolongarse hasta el lunes.

Una extensa franja de nieve cubrirá el área desde el Panhandle de Texas hacia el norte, hasta alcanzar Kansas y Missouri.

Se prevé una acumulación generalizada de entre cinco y ocho pulgadas (12,7 a 20,3 centímetros) en el centro de Oklahoma y el norte de Arkansas, incluidas áreas metropolitanas como Wichita, Oklahoma City, Tulsa y Kansas City.

Incluso ciudades más al norte, como Chicago, podrían ver caer copos de nieve asociados al sistema.

En Oklahoma City, el evento tiene potencial para ubicarse entre los cinco mayores episodios de nieve de su historia.

En el centro de Oklahoma y el norte de Arkansas se prevé una acumulación generalizada de nieve de entre cinco y ocho pulgadas Joel Bissell - Kalamazoo Gazette

El avance de la tormenta hacia el sureste y el corredor de las interestatales

El sábado por la mañana, el sistema alcanzará el sureste, impulsado por una poderosa zona de alta presión ubicada al norte, sobre las Planicies del Norte y el Medio Oeste. Este patrón atmosférico canalizará aire ártico hacia el sur y lo mantendrá atrapado contra los Apalaches, un escenario ideal para la formación de hielo peligroso.

Se esperan acumulaciones significativas de hielo en el norte de Alabama y el oeste de Tennessee.

Más al sur, la Interestatal 20 enfrentará condiciones de conducción muy riesgosas.

La Interestatal 40 tendrá tramos prácticamente intransitables.

Noreste y Atlántico medio: la nieve más intensa en años

Los modelos de pronóstico muestran una creciente coincidencia en que este sistema podría transformarse en la mayor tormenta de nieve en años para partes del Atlántico medio y el noreste. Existe la posibilidad de que el sistema se fusione con otra perturbación proveniente de las Planicies del Norte, para intensificarse frente a la Costa Este.

Filadelfia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York podrían recibir más de 12 pulgadas (30,48 centímetros), antes del lunes por la mañana.

La diferencia entre acumulaciones cercanas a ocho pulgadas (20,3 centímetros) o a 16 pulgadas (40,6 centímetros) dependerá de la interacción final entre los sistemas.

Se emitieron vigilancias de tormenta invernal a lo largo de gran parte del corredor de la I-95, incluidas las ciudades de Nueva York y Boston.

El pico del evento se espera entre la noche del sábado y el domingo, con una mejora gradual recién el lunes 26 de enero.