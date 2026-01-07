Más que hielo: el “tesoro” oculto y la razón estratégica por la que Trump se obsesiona con Groenlandia

Poco después de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, el presidente Donald Trump habló sobre la posibilidad de adquirir Groenlandia. Esta isla entre los océanos Atlántico Norte y Ártico es importante por su ubicación geográfica y recursos naturales.

Groenlandia, foco de interés de Estados Unidos

Groenlandia es una isla de 836 mil millas cuadradas (2,16 millones de kilómetros cuadrados) con más de 56,000 habitantes. Fue una colonia danesa hasta 1953 y ahora es un territorio autónomo de Dinamarca.

Los residentes en la isla viven en el 20 % del país que no está cubierto de hielo ni nieve Evgeniy Maloletka - AP

Debido al clima ártico, la población de Groenlandia vive en la costa, asentamientos y ciudades, de acuerdo con el sitio web de Dinamarca. Asimismo, la pesca y la caza son fundamentales para la supervivencia por los cortos veranos.

Su atractivo radica en sus bellezas naturales que incluyen glaciares, fiordos y montañas. Esto llevó a que el número de visitantes aumentara más del 50 % desde el año 2000 y que la cantidad de pasajeros de cruceros que hacen escala en la isla incrementara un 150%.

Por qué Trump quiere tener control de Groenlandia

De acuerdo con un informe presentado por el Parlamento Europeo en marzo del año pasado, la isla se convirtió en el epicentro de una disputa geopolítica entre las potencias mundiales Estados Unidos, Rusia y China.

La importancia se fundamenta en su ubicación geográfica, su riqueza en recursos naturales y las consecuencias directas del cambio climático en el Ártico Evan Vucci� - AP�

El interés por Groenlandia parte de tres pilares centrales: su ubicación geográfica, riqueza en recursos naturales y las consecuencias directas del cambio climático en el Ártico.

Con relación al primer punto, Groenlandia está entre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico.

Al controlar este espacio, se puede manejar el acceso al Atlántico Norte, tanto para el comercio como para la seguridad.

La isla también posee múltiples reservas minerales para la transición verde y las tecnologías de defensa. En ese aspecto, un estudio de 2023 señala que la isla cuenta con 25 de los 34 minerales críticos identificados por la Unión Europea, entre ellos grandes depósitos de grafito y depósitos moderados de litio.

Groenlandia cuenta con 25 de los 34 minerales críticos identificados por la Unión Europea, entre ellos grandes depósitos de grafito y depósitos moderados de litio Getty Images

El suelo también contiene metales preciosos, carbón y uranio. Estos minerales son cruciales para fabricar desde coches eléctricos y turbinas eólicas hasta equipo militar.

Con relación al cambio climático, Groenlandia es el núcleo del calentamiento global en el Ártico. Con el deshielo, cada vez se abren nuevas rutas comerciales que antes eran inaccesibles.

Bajo esta premisa, la isla sitúa cerca del Paso del Noroeste, la Ruta del Mar del Norte y la futura Ruta Transpolar. Esta última tiene un potencial revolucionario, ya que atravesaría el centro del océano Ártico sin cruzar aguas territoriales, lo que reduciría las distancias entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Los últimos dichos de la administración Trump sobre la isla

El pasado 6 de enero, la Casa Blanca informó que Trump discutía alternativas para adquirir Groenlandia, incluso a través del ejército estadounidense. Según consignó Reuters, la isla representa una prioridad nacional para disuadir a sus adversarios en la región del Ártico.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior”, dijo la Casa Blanca.