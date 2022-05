Masacre en Texas: antes del tiroteo, Salvador Ramos anunció sus planes en Facebook y baleó en la cara a su abuela

UVALDE, Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, reveló este miércoles que el autor de la masacre de la escuela primaria de Uvalde advirtió en su cuenta de Facebook minutos antes del ataque que iba a cometer la masacre.

Salvador Ramos, de 18 años, utilizó un rifle de asalto AR-15 en el baño de sangre del martes en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. Unos 30 minutos antes de llegar al colegio, hizo tres publicaciones en Facebook. Según el gobernador, Ramos publicó que iba a disparar a su abuela, luego contó que ya lo había hecho, y finalmente, que iba a disparar a una escuela primaria.

Abbott dijo que Ramos le disparó a su abuela en la cara, y que ella se puso en contacto con la policía mientras él se alejaba en un auto, para luego estrellarlo cerca de la escuela.

De acuerdo con Abbott, Ramos no tenía antecedentes penales ni de salud mental conocidos. “El mal se extendió ayer por Uvalde”, dijo Abbott sobre el ataque que causó la muerte de 19 chicos y dos docentes. También resultaron heridas 17 personas.

Chat de Instagram

Más temprano, la usuaria de Instagram @epnupues, cuyo nombre real se desconoce, compartió las imágenes de una conversación que mantuvo por mensaje directo con Ramos, quien le escribió con el perfil @salv_8dor_. La primera interacción entre ambos fue el pasado 12 de mayo y el intercambio terminó en los instantes previos a la tragedia de Uvalde.

Sin conocerla aún, Ramos la etiquetó en una historia en la que mostraba las dos armas AR-15 con las que presuntamente ayer inició el tiroteo en la Escuela Robb Elementary. “¿Vas a repostear las fotos de armas que subí?”, le preguntó a la chica, a lo que ella contestó: “¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?”.

“Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida”, sentenció el joven. El lunes -un día antes de la masacre-, Salvador la contactó nuevamente. “Estoy a punto de…”, escribió el pistolero. “¿A punto de qué?”, le contestó la chica, que recibió la siguiente respuesta: “Te diré antes”.

Los chats con Salvador Ramos que publicó una usuaria de Instagram

Finalmente, el martes a las 7 de la mañana, la usuaria recibió un último texto del tirador. “Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire”, redactó. Dos horas después, Salvador llevó adelante el crimen.

Poco después de que la noticia cobrara importancia nacional e internacional, la joven aclaró: “Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir”.

Y acotó: “La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la Policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviarle mis condolencias a quienes murieron hoy”.

El ataque

A medida que se iban conociendo los detalles del último asesinato masivo que sacudió a Estados Unidos, el dolor se apoderó de la pequeña ciudad, de 16.000 habitantes.

Gente cercana a las víctimas, sin consuelo

Ramos, residente de la comunidad a unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio, abrió fuego en la escuela primaria Robb. El teniente Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a la CNN que todas las víctimas estaban en la misma clase de cuarto grado.

El asesino “se atrincheró cerrando la puerta y empezó a disparar a los niños y a los profesores que estaban dentro del aula”, dijo Olivarez. “Eso demuestra la completa maldad del tirador”.

Las fuerzas del orden acabaron irrumpiendo en el aula y mataron al tirador. La policía y otras personas que respondieron al ataque también se dedicaron a romper las ventanas de la escuela para que los alumnos y los profesores pudieran escapar.

El ataque en la ciudad predominantemente latina de Uvalde fue el tiroteo escolar más mortífero en Estados Unidos desde que un hombre armado mató a 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown (Connecticut) en diciembre de 2012.

El derramamiento de sangre fue el último de una cadena aparentemente interminable de asesinatos en masa en iglesias, escuelas, tiendas y otros sitios en Estados Unidos. Apenas 10 días antes, 10 personas de raza negra fueron asesinadas a tiros en una matanza racista en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Agencia AP