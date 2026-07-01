A qué hora de EE.UU. juegan USA vs. Bosnia-Herzegovina, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026 desde California

Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este miércoles 1° de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en California. El ganador continuará su recorrido en el torneo y accederá a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de Senegal vs. Bélgica.

A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina hoy

El partido se juega en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Además de definir a otro clasificado a la siguiente ronda, será el último compromiso mundialista de esta sede durante el campeonato, según el cronograma oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

EE.UU. se enfrentará a Bosnia-Herzegovina en 16avos de final tras ser líder del Grupo D en el Mundial 2026 Instagram @usmnt

La selección estadounidense llegó tras liderar su grupo, mientras que Bosnia-Herzegovina consiguió avanzar como uno de los mejores terceros de la fase inicial.

El inicio del encuentro está previsto para las 20 hs (ET, hora de la Costa Este de EE.UU.) . En California , donde se desarrolla el partido, el pitazo inicial será a las 17 hs (PT, hora del Pacífico) .

. En , donde se desarrolla el partido, el pitazo inicial será a las . En México , el compromiso comenzará a las 18 hs , correspondiente al horario del centro del país.

, el compromiso comenzará a las , correspondiente al horario del centro del país. Para el público de la Argentina, el encuentro está programado para las 21 hs.

Estos horarios corresponden al partido de eliminación directa para una de las llaves de octavos de final del Mundial 2026.

Dónde ver la transmisión en vivo de USA vs. Bosnia-Herzegovina

Para seguir en vivo el partido de dieciseisavos de final entre EE.UU. y Bosnia-Herzegovina hoy, 1° de julio, estas son las opciones de transmisión disponibles en EE:UU.:

En inglés , la transmisión principal será por la cadena FOX

, la transmisión principal será por la cadena También se puede ver vía streaming a través de FOX One

En español , el partido estará disponible en Telemundo

, el partido estará disponible en Mediante streaming por la Telemundo App y Peacock

Además, se pueden seguir las acciones minuto a minuto, blogs en vivo y estadísticas detalladas de cada partido a través del FIFA Match Centre en su sitio oficial, al igual que en canchallena.

Mundial 2026 Los 10 Mejores Goles De La Fase De Grupos REEL

Cómo llegan EE.UU. y Bosnia-Herzegovina al partido de dieciseisavos

EE.UU. alcanzó esta instancia después de finalizar en el primer lugar del Grupo D. En la fase de grupos consiguió triunfos frente a Paraguay y Australia, mientras que en su último compromiso cayó 3-2 ante Turquía con una formación que presentó varias modificaciones.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con ocho clasificados

Entre los futbolistas que tuvieron mayor participación durante la primera ronda aparece Weston McKennie. Para este compromiso también se espera el regreso de Christian Pulisic desde el inicio.

Bosnia-Herzegovina logró la clasificación como uno de los mejores terceros del torneo. En el Grupo C sumó cuatro puntos gracias a un empate frente a Canadá, una derrota ante Suiza y una victoria sobre Qatar, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

Bosnia-Herzegovina se clasificó como uno de los mejores terceros y enfrentará a EE.UU. en el Mundial 2026 STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cruce representa un momento histórico para la selección europea, ya que será su primera participación en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo. En su anterior presencia mundialista, en 2014, no consiguió superar la fase de grupos.

Cuándo comienzan los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzarán oficialmente el sábado 4 de julio. Esta fase eliminatoria se disputará a lo largo de cuatro días consecutivos, por lo que concluirá el martes 7 de julio.

El sábado se disputará el primer encuentro de Canadá frente a Marruecos. Se jugará en el Houston Stadium a las 13 hs ET. Luego se enfrentarán Paraguay vs. Francia en el Philadelphia Stadium a las 17 hs ET.

Los partidos continuarán en los días siguientes. El domingo 5 de julio se enfrentarán Brasil vs. Noruega en el New York New Jersey Stadium y México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

A medida que se disputen los partidos restantes de los dieciseisavos, se conocerán los otros enfrentamientos.