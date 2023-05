El audio de Charly García cantando “Cable a tierra” de Fito Páez que sorprende por un curioso detalle

escuchar

El amor después del amor, la nueva serie de Netflix basada en la vida de Fito Páez, sumó un nuevo capítulo en cuanto a la repercusión del público. Producida por Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, esta gran producción recorre los 30 años de historia del artista rosarino, entre sus éxitos musicales, los excesos, el amor, la tragedia y otros aspectos, que vuelven imperdible este material para los fans del músico. Se trata de ocho episodios que personifican a Fito en su faceta de aprendiz y en el estrellato.

En varios pasajes, Páez se vincula con otros artistas célebres como Charly García, quien es interpretado en la ficción por Andy Chango. Justamente con el autor de “Seminare” existió, en las últimas horas, un audio que se volvió viral. El mismo consta de una reversión del tema “Cable a tierra” del artista rosarino, pero que causó furor en las redes sociales al ser un material creado con la Inteligencia Artificial.

Este contenido, que empezó a tener repercusión en las redes sociales, fue autoría de un usuario de YouTube llamado @petacas_posting quien manipuló algunos códigos con un programa de edición y logró emular la voz de Charly García para que reemplace a la de Fito Páez, y el resultado es tan verosímil que genera desconcierto entre los fans de ambos artistas.

El video de Charly García cantando "Cable a tierra" de Fito Páez que sorprende a todos

Una vez que se conoció que realmente Charly no había incidido en la cuestión, varias personas en YouTube le pidieron al creador que recree otras versiones para el deleite de los fanáticos. Del otro lado, la respuesta fue negativa debido a que ese proceso lleva un tiempo y se necesita que varios factores comulguen para que el tenor de la voz sea idéntico.

“Lamentablemente, no es un programa mágico en la web que lo hacés al instante, necesitás mucho trasteo con entornos de código, la nube y librerías, ya que es como un rompecabezas desarmado que uno tiene que ir armando de a poco e ir adaptándolo a las necesidades particulares de cada uno. Demanda tiempo, paciencia y recursos, tanto energéticos como de espacio”, explicó este usuario, quien por unos instantes revolucionó al mundo de la música.

Así suena Charly García cantando un clásico de Fito Páez

El experto en nuevas tecnologías Fredi Vivas habló con Viviana Valles este sábado en LN+ sobre este material viral y contó que le mostró este tema a un productor musical que conoce y que el profesional no se percató de que la reversión del tema no era real. “La persona que subió eso en el canal de YouTube hizo varios experimentos de estos, puso a Spinetta cantar temas de Freddy Mercury y esto puede ser muy loco”.

En torno a qué tiene de malo o peligroso este tipo de trabajos en los que interviene la inteligencia artificial, el experto indicó: “Creo que lo loco sería que se empiecen a crear canciones con artistas que ya no están o con simulaciones de otros artistas y que vos no te des cuenta. Creo que lo más peligroso es que vos no sepas que está creado artificialmente”. Respecto de este temor, Vivas propuso que los trabajos cuenten con un sello o logo que diga que el producto fue realizado con inteligencia artificial.

Andy Chango se refirió a la propuesta de interpretar al personaje de Charly García

En el detrás de escena del furor que causó la biopic del artista rosarino, Andy Chango, quien encarna el personaje de Charly García, explicó en la revista Rolling Stone qué sintió cuándo recibió la propuesta y cómo lo lleva a cabo: “Creo que acepté hacer de Charly porque era algo imposible. Las cosas normales no te las hago, no me salen. Pero este era un desafío imposible, porque es una persona viva, con una personalidad extrafuerte y que todavía hoy nos parte la cabeza a todos”, expresó.

Andy Chango es Charly García en El amor después del amor, la serie sobre la vida de Fito Páez que lanzó Netflix esta miércoles Ig / @andychango_oficial

En una suerte de auto convencimiento, Andy Chango se preparó física y mentalmente para un desafío del cual hoy en día se siente orgulloso: “Primero estaba muerto de miedo, pero me fui haciendo la idea y cuando me puse el bigote, ya fue… Ahí me convertí en él. Dejé de sentirme un suicida y un vendedor de humo cuando me pusieron el bigote. Ahí me miré al espejo y sentí que era Charly”.

En esa misma línea, cerró: “Fue un despelote para mi psiquis y encima yo la adornaba con un par de detalles, un poco de alegría, y la confusión era real”.

