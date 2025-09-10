México rescata empate 2-2 ante Corea del Sur en partido de preparación para el Mundial 2026

Con un gol de Santiago Giménez en tiempo añadido, la selección de fútbol de México rescató el empate 2-2 ante Corea del Sur este martes en partido de preparación para ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el estadio Geodis Park, en Nashville, Tennessee.

Raúl Jiménez, al minuto 22, y Santiago Giménez, al 90+4, marcaron los goles mexicanos. El astro Heung-min Son, al 65, y Hyeon-gyu Oh, al 75, anotaron por el representativo surcoreano.

El equipo mexicano tuvo la primera oportunidad al minuto 5 con un tiro de Érick Sánchez desde las inmediaciones del área, que fue atajado por el arquero Seung-gyu Kim.

Los Guerreros Taeguk dieron su primer aviso al 10 cuando, luego de robarle el balón a Marcel Ruiz en el mediocampo, desplegaron un ataque vertical que terminó con tiro de Jun-ho Bae, que salió desviado del poste derecho.

Hyeon-gyu Oh desperdició dos oportunidades del equipo asiático; al 15 con un tiro cruzado dentro del área y al 20 finalizando un veloz contragolpe, solo frente al guardameta Raúl Rangel, con un toque a un lado del palo.

El 1-0 del Tri se gestó de un centro de Rodrigo Huescas al área, Jiménez conectó un remate de cabeza que superó el lance del cancerbero, al 22.

Seung-gyu Kim evitó el segundo gol mexicano al contener un disparo de volea de Johan Vásquez dentro del área, al 45.

Ya en el segundo tiempo, al 58, Mateo Chávez ensayó un tiro desde fuera del área que fue resuelto por el portero.

Al 65, tras el cobro de un tiro de esquina por derecha, el balón llegó a Heung-min Son quien firmó el 1-1 con un zurdazo fulminante en el área.

Diez minutos después, Kang-in Lee proyectó con un pase profundo a Hyeon-gyu Oh quien llegó con velocidad al área mexicana a firmar el 2-1.

Con un vuelo y una desviada espectaculares al 89, Seung-gyu Kim salvó a su escuadra ante un disparo de Giménez que iba a la horquilla izquierda.

Giménez volvió a probar fortuna desde fuera del área al 90+4 y esta vez colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo ante el lance vistoso de Seung-gyu Kim.

Corea del Sur cerró su gira por Norteamérica con una victoria (2-0 sobre Estados Unidos, el sábado) y este empate ante México.

El balance de México en esta fecha FIFA fue de dos empates, el anterior fue 0-0 ante Japón, el sábado.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Rodrigo Huescas (Jorge Sánchez 80), Juan Purata, Johan Vásquez, Mateo Chávez - Erik Lira, Erick Sánchez, Marcel Ruiz (amonestado 36) (Carlos Rodríguez 46) - Germán Berterame (Diego Lainez 62), Raúl Jiménez (Santiago Giménez 62), Hirving Lozano (Alexis Vega 62). DT Javier Aguirre.

Corea del Sur: Seung-gyu Kim - Moon-hwan Kim (Sang-bin Jeong 73), Han-beom Lee, Min-jae Kim, Tae-hyeon Kim, Myung-jae Lee (Tae-seok Lee 73) - Jun-ho Bae (Heung-min Son 46), Kang-in Lee (Young-woo Seol 80), Yong-woo Park, Jens Castrop (Jin-kyu Kim 46) - Hyeon-gyu Oh (Dong-gyeong Lee 87). DT Hong Myung-bo

str/cl