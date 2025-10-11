México vs. Colombia: hora de EE.UU. y cuándo se juega el partido de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de futbol y la Selección de Colombia se preparan para un enfrentamiento amistoso como parte la Fecha de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) de octubre rumbo al Mundial 2026. Un encuentro que promete ser intenso y de alto nivel, pues ambos equipos cuentan con figuras internacionales.

La selección de México , dirigida por Javier Aguirre , reunió a un grupo de seleccionados que cuentan con experiencia y juventud, como Luis Malagón, Hirving “Chuky” Lozano, y Santiago Giménez .

, dirigida por , reunió a un grupo de seleccionados que cuentan con experiencia y juventud, como . El Tricolor llega tras empatar 2-2 ante Corea del Sur en septiembre y está en el puesto 14 de ranking FIFA.

Colombia vive su primer entrenamiento en Texas, previo al partido amistoso en contra de México (FB/Selección Colombia)

Hora y cómo ver en vivo el partido de México vs. Colombia

México y Colombia se enfrentarán el próximo sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys.

Según el sitio web del estadio, el juego está programado para iniciar a las:

19.30 hs (hora local de Arlington)

20.30 hs (hora del Este de EE.UU.)

18.30 hs (hora del Centro de México)

Para los residentes de Estados Unidos, el encuentro amistoso podrá sintonizarse a través de canales como Univision y TUDN o en streaming por ViX.

En México, el encuentro podrá sintonizarse en diferentes canales y plataformas web, como Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN y ViX Premium, según Fox Sports.

Seleccionados del Tri festejan en la cancha (FB/Selección Nacional de México)

Formaciones de México vs. Colombia hoy

Los convocados de la Selección Colombia para el partido de fecha FIFA en contra de México y Canadá fueron anunciados a través del sitio web oficial del equipo y son:

Álvaro Angulo

Álvaro Montero

Andrés Román

Daniel Muñoz

David Ospina

Dávinson Sánchez

James Rodríguez

Jaminton Campaz

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Johan Carbonero

Johan Mojica

Juan Camilo Hernández

Juan Camilo Portilla

Juan Fernando Quintero

Kevin Castaño

Kevin Mier

Kevin Serna

Luis Díaz

Luis Suárez

Rafael Santos Borré

Richard Ríos

Yáser Asprilla

Yerry Mina

Yerson Mosquera

Volantes convocados por la Selección de Colombia (FB/Selección Colombia)

Por otro lado, Javier Aguirre presentó la lista de los convocados para portar la camiseta de la selección Tricolor en los encuentros amistosos ante Colombia y Ecuador en Mi Selección Mx y son:

Carlos Acevedo

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Kevin Álvarez

Mateo Chávez

Jesús Gallardo

Ramón Juárez

César Montes

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Alexis Gutiérrez

Erick Sánchez

Erik Lira

Luis Romo

Orbelín Pineda

Carlos Rodríguez

Diego Lainez

Marcel Ruiz

Germán Berterame

César Huerta

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Director Técnico Javier Aguirre convocó a 25 jugadores de la Selección Mexicana (FB/Selección Nacional de México)

Historia entre México y Colombia

La historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones latinoamericanas es más o menos pareja, según Mi Selección MX, pues hasta el 2023 sumaban 27 encuentros, de los cuales el Tricolor ganó 10, los sudamericanos 8 y hubo 9 empates.

Selecciones internacionales protagonizan enfrentamientos amistosos rumbo al Mundial 2026 (FB/FIFA World Cup)

En el primer partido en el que se vieron las caras, México venció a Colombia con un marcador 3-1 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1938 con goles de Luis Francisco Argüelles, Luis de la Fuente y Horacio Casarín.