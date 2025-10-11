México vs. Colombia: hora de EE.UU. y cuándo se juega el partido de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026
Ambas selecciones se enfrentarán en un duelo amistoso para ajustar sus estrategias de cara a la Copa del Mundo
La Selección Mexicana de futbol y la Selección de Colombia se preparan para un enfrentamiento amistoso como parte la Fecha de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) de octubre rumbo al Mundial 2026. Un encuentro que promete ser intenso y de alto nivel, pues ambos equipos cuentan con figuras internacionales.
- La selección de México, dirigida por Javier Aguirre, reunió a un grupo de seleccionados que cuentan con experiencia y juventud, como Luis Malagón, Hirving “Chuky” Lozano, y Santiago Giménez.
- El Tricolor llega tras empatar 2-2 ante Corea del Sur en septiembre y está en el puesto 14 de ranking FIFA.
Hora y cómo ver en vivo el partido de México vs. Colombia
México y Colombia se enfrentarán el próximo sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys.
Según el sitio web del estadio, el juego está programado para iniciar a las:
- 19.30 hs (hora local de Arlington)
- 20.30 hs (hora del Este de EE.UU.)
- 18.30 hs (hora del Centro de México)
Para los residentes de Estados Unidos, el encuentro amistoso podrá sintonizarse a través de canales como Univision y TUDN o en streaming por ViX.
En México, el encuentro podrá sintonizarse en diferentes canales y plataformas web, como Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN y ViX Premium, según Fox Sports.
Formaciones de México vs. Colombia hoy
Los convocados de la Selección Colombia para el partido de fecha FIFA en contra de México y Canadá fueron anunciados a través del sitio web oficial del equipo y son:
- Álvaro Angulo
- Álvaro Montero
- Andrés Román
- Daniel Muñoz
- David Ospina
- Dávinson Sánchez
- James Rodríguez
- Jaminton Campaz
- Jefferson Lerma
- Jhon Lucumí
- Johan Carbonero
- Johan Mojica
- Juan Camilo Hernández
- Juan Camilo Portilla
- Juan Fernando Quintero
- Kevin Castaño
- Kevin Mier
- Kevin Serna
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- Rafael Santos Borré
- Richard Ríos
- Yáser Asprilla
- Yerry Mina
- Yerson Mosquera
Por otro lado, Javier Aguirre presentó la lista de los convocados para portar la camiseta de la selección Tricolor en los encuentros amistosos ante Colombia y Ecuador en Mi Selección Mx y son:
- Carlos Acevedo
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Kevin Álvarez
- Mateo Chávez
- Jesús Gallardo
- Ramón Juárez
- César Montes
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Alexis Gutiérrez
- Erick Sánchez
- Erik Lira
- Luis Romo
- Orbelín Pineda
- Carlos Rodríguez
- Diego Lainez
- Marcel Ruiz
- Germán Berterame
- César Huerta
- Hirving Lozano
- Santiago Giménez
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
Historia entre México y Colombia
La historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones latinoamericanas es más o menos pareja, según Mi Selección MX, pues hasta el 2023 sumaban 27 encuentros, de los cuales el Tricolor ganó 10, los sudamericanos 8 y hubo 9 empates.
En el primer partido en el que se vieron las caras, México venció a Colombia con un marcador 3-1 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1938 con goles de Luis Francisco Argüelles, Luis de la Fuente y Horacio Casarín.
