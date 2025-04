Mientras Trump aliena a aliados con aranceles de EEUU, China está lista para aprovechar los vacíos

WASHINGTON (AP) — Mientras Donald Trump intenta convertir su guerra comercial global en un enfrentamiento directo con China, está descubriendo que ha alienado a algunos socios clave de Estados Unidos que podrían reforzar la posición de Washington en una lucha entre las dos mayores economías del mundo.

Durante más de una década, los distintos líderes del país, incluido el presidente Trump, han intentado reorientar la política económica, la estrategia de seguridad y las alianzas de Estados Unidos para hacer frente al ascenso de China. Sin embargo, casi tres meses después del inicio de su segundo mandato, los aranceles de la política "Estados Unidos Primero" de Trump y los recortes presupuestarios pueden haber proporcionado a Beijing su oportunidad más clara hasta la fecha para escapar de años de presión de la Casa Blanca.

Trump redobló esta semana su ofensiva contra China, aumentando los aranceles sobre sus importaciones a un asombroso 145% incluso después de haber pausado los gravámenes anunciados para gran parte del mundo durante 90 días ante el colapso del mercado de valores. Pero el vaivén de amenazas económicas a los aliados y socios estadounidenses ya ha tenido consecuencias, más allá de trastocar el comercio global.

Mientras Trump predica el proteccionismo, China lanza un mensaje totalmente diferente: sus mercados solo se abrirán más y el mundo puede contar con el gigante asiático para la tan deseada estabilidad.

En su propia lucha por la supervivencia, Beijing —el principal objetivo de la ira arancelaria de Trump— está luchando por un puesto en la reorganización del comercio global para aprovechar el aislacionismo de Washington, explotar sus errores y lograr una mayor influencia.

“El mundo debe abrazar la equidad y rechazar el hegemonismo”, declaró el gobierno chino, en una clara referencia a Estados Unidos. Es un aparente llamado a la unidad de los países que enfrentan altos aranceles por parte de Estados Unidos, ya que sus líderes han mantenido conversaciones con sus homólogos de la Unión Europea, Corea del Sur y Japón, entre otros.

“Como la segunda economía y el segundo mayor mercado de bienes de consumo, China está comprometida a abrirse aún más al mundo, sin importar cómo cambie la situación internacional”, apuntó Beijing en un comunicado acerca de su postura sobre los aranceles estadounidenses.

Medidas de EEUU causan múltiples reacciones adversas

El revés que el gobierno de Trump ha asestado al resto del mundo con su agenda arancelaria llega después de su salida de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, del desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de eliminar la Agencia para los Medios Globales, avivando el temor a que Washington esté perdiendo amigos y cediendo influencias a China en varios frentes.

“Deberíamos estar forjando coaliciones más fuertes para competir con China. Pero en cambio, el gobierno de Trump está ansioso por darle la espalda a las mismas asociaciones que han ayudado a mantener a Estados Unidos fuerte y seguro durante generaciones”, dijo el representante de Illinois Raja Krishnamoorthi, el principal político demócrata en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista chino, poco después de que Trump revelara su plan arancelario la semana pasada.

Pero el juego también está cambiando para Beijing, como demuestra el anuncio de Trump de una pausa en la entrada en vigor de los gravámenes para todas las naciones excepto China.

“Intentaron decir que el resto del mundo se acercaría más a China, cuando, de hecho, hemos visto el efecto contrario. Todo el mundo está llamando a los Estados Unidos de América, no a China, porque necesitan nuestros mercados”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después del anuncio.

Sin embargo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que la administración no está interesada en formar coaliciones, que fueron un sello distintivo de los esfuerzos del gobierno del expresidente Joe Biden para contrarrestar a China y ampliar la agenda de Washington en el extranjero.

“La respuesta es que el presidente está centrado en Estados Unidos", declaró Lutnick a reporteros. “Va a intentar negociar los mejores acuerdos para Estados Unidos con cada uno de estos grandes países que nos están llamando y quieren hablar. Así que no está tratando de construir una coalición o algo por el estilo”.

¿Una oportunidad para Beijing?

Los drásticos planes arancelarios de Trump han llevado a los países a explorar nuevos enfoques. A China se le ha presentado una oportunidad pero no la está aprovechando, indicó Josh Lipsky, director del Centro de GeoEconomía del Consejo Atlántico.

“Con China devolviendo el golpe a Estados Unidos con sus propios aranceles de represalia, y ambos países entrando en una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, creo que ambos están enfocados el uno en el otro y no en los demás países", agregó señalando que la sobrecapacidad de fabricación china sería un reto para cualquier otro mercado.

Gabriel Wildau, director general de la consultora Teneo, apuntó en una nota que la suspensión de las tarifas de Trump “parece ser, al menos parcialmente, un esfuerzo para aislar a China”, que ahora “enfrenta unas reducidas perspectivas de formar una amplia coalición internacional para resistir a los aranceles de Estados Unidos formando nuevos bloques comerciales que excluyan" a Washington.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron el miércoles que los aranceles —que después quedaron suspendidos— dañaron la relación con aliados y socios críticos del Pacífico, incluyendo Japón, Corea del Sur, Australia y Vietnam, al alejarlos de Estados Unidos y acercarlos a China.

“Hemos iniciado una guerra comercial contra cada uno de nuestros socios en la región asiática", afirmó el demócrata de mayor rango en el comité, Adam Smith, de Washington. Por su parte, Joe Courtney, representante demócrata por Connecticut, sostuvo que “esto está llevando a nuestros aliados en la dirección equivocada”.

No del todo, de acuerdo con el diputado por Mississippi Trent Kelly, quien defendió los aranceles. “Siendo explotados no es la forma en que nos convertimos en líderes fuertes”, añadió el republicano.

Poco después de que Trump anunciara los aranceles “recíprocos” el 2 de abril, Krishnamoorthi calificó la medida como “una completa capitulación del liderazgo global estadounidense que solo beneficiará al Partido Comunista chino”.

China avanza en el nuevo panorama

A medida que se intensificaba la guerra arancelaria con Estados Unidos, el primer ministro de China, Li Qiang, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

China, según Li, estaba “lista para trabajar con la contraparte europea para promover el desarrollo sano y estable de las relaciones China-UE”. Beijing y Bruselas son “los socios comerciales más importantes el uno del otro”, sus economías son “altamente complementarias” y sus intereses están “estrechamente entrelazados”, agregó el mandatario.

Von der Leyen destacó la responsabilidad de Europa y China para apoyar un sistema comercial fuerte y reformado “en respuesta a la disrupción generalizada causada por los aranceles estadounidenses". Pero también le dijo a Li que las empresas europeas necesitan un mayor acceso a su mercado.

Por su parte, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, dijo durante una videollamada con el jefe comercial de Malasia el jueves que su país está dispuesto a trabajar con los socios comerciales y a resolver las preocupaciones mutuas “en un esfuerzo conjunto para salvaguardar el sistema comercial multilateral”. Malasia ocupa la presidencia rotativa de la ASEAN, el bloque que agrupa a 10 naciones del sudeste asiático.

También el jueves, los ministros de Economía de la ASEAN expresaron en una declaración conjunta su preocupación acerca de los aranceles unilaterales. “Esto ha causado incertidumbre y planteará retos significativos a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a la dinámica del comercio global”, señaló el comunicado.

A finales de marzo, Wang se reunió también con sus homólogos de Japón y Corea del Sur antes de que emitieran una declaración que reconocía la necesidad de cooperar para abordar los "desafíos emergentes" y en la que se comprometían a mejorar la colaboración en las cadenas de suministro.

Pero en una señal de las limitaciones del grupo, de la reunión no salió ningún acuerdo sobre qué hacer con los aranceles de Estados Unidos.

