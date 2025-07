Abandonó Estados Unidos por amor y se mudó a México, pero su historia terminó en pesadilla pocos meses después

Jahia LaSangoma, una joven estadounidense, compartió cómo una historia de amor que comenzó en París con un mexicano pronto se transformó en una pesadilla. Tras mantener una relación a distancia, él le propuso mudarse a México para comenzar una vida juntos. Sin embargo, lejos de su familia, sin recursos económicos y con dificultades para conseguir trabajo, el sueño rápidamente se desmoronó.

Lo conoció en París y emigró de EE.UU. a México por él: así comenzó su historia de amor

LaSangoma reveló en su historia para Business Insider que ella dejó Estados Unidos en 2018 para ir a París a cumplir el sueño de estudiar en el extranjero, cuando conoció a un joven mexicano durante un concierto en el que ambos coincidieron.

En poco tiempo conectaron y después de unos meses de relación se volvieron inseparables, por lo que creyó que al fin había encontrado a “su alma gemela”. Un mes después, él le pidió matrimonio en París. LaSangoma asegura que aceptó “bajo el hechizo romántico de la primavera parisina” y porque creyó que estaba enamorada de verdad.

Después de pasar seis meses en el país europeo como estudiantes, el programa terminó, por lo que ambos tuvieron que regresar a sus lugares de origen; ella a Maryland para terminar sus estudios universitarios y él a México, donde estaba por terminar su licenciatura.

Al despedirse, decidieron que seguirían su relación a distancia, bajo la promesa de reencontrarse y continuar con su vida en pareja. Siete meses después, el hombre la invitó a mudarse a Zihuatanejo, México.

Jahia LaSangoma aceptó migrar al país mexicano, luego de que su entonces prometido le asegurara que era un hermoso pueblo costero que él ya conocía y en el que al fin podrían vivir su historia de amor como lo habían prometido en París.

Un vuelo como regalo de compromiso que le dio un golpe de realidad

Los padres de la joven originaria de Maryland le regalaron el boleto a México para que pudiera reencontrarse con su prometido, pero los problemas aparecieron en el instante en el que ella se encontró con su pareja.

La pareja vivió en Zihuatanejo durante su relación, cuando comenzaron los problemas finacieros Foto: Jahia LaSangoma Captura dr

“Desde el momento en que bajé del avión y nos reencontramos, la energía se descontroló. No pude conectar con él como antes”, explicó para Business Insider.

Una vez instalada en México, su estancia se complicó. Las restricciones con su visa le impidieron encontrar un trabajo remunerado. Su pareja le había prometido que conseguiría becas y otros beneficios económicos por sus estudios, pero nunca lo hizo.

Al mismo tiempo, su pareja dejó su trabajo en una cafetería local para poder concentrarse en sus estudios y la relación. Los ahorros de LaSangoma comenzaron a acabarse y empezó a vivir del dinero que les enviaban sus padres.

“Me di cuenta de que su naturaleza inocente e ingenua, que me había parecido encantadora en París, ya no me servía para afrontar la vida adulta”, aseguró.

La falta de dinero, la lejanía de su familia y el estar en un país que no conocía le hicieron replantearse su relación de pareja. Para intentar solucionar sus problemas, decidió tomarse un tiempo e ir a Morelos y después a la Ciudad de México. Ese viaje la ayudó a entender que debía terminar con el joven y regresar a EE.UU.

El regreso a Maryland y la construcción de un nuevo sueño en Alemania

En uno de sus posteos en TikTok, LaSangoma recordó que durante ese tiempo sus necesidades económicas fueron severas, por lo que tuvo que alimentarse solo con mangos por mucho tiempo, lo que le hizo “odiar” la fruta.

LaSangoma recordó que durante ese tiempo sus necesidades económicas fueron severas, por lo que tuvo que alimentarse solo con mangos. Foto: Jahia LaSangoma

En una de sus salidas como pareja, el novio de LaSangoma le rogó a una familia que los dejaran pasar a una zona de aguas termales, y cuando los dueños preguntaron cómo pensaba sostener a una familia si no tenía dinero para solventar gastos, él respondió: “Cuando el hambre llega, el amor sale”.

La frase quedó tan grabada en su memoria que hasta la fecha la recuerda como una señal clara de que, para ella, el amor no lo es todo. Al final, decidió terminar con su relación para volver a casa y reconstruir su vida en torno a un nuevo sueño.

Ahora vive en Alemania, donde encontró su verdadera felicidad como mujer soltera y en donde construyó su carrera como escritora y consultora creativa.