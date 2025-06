Nació en EE.UU. y migró a México para convertirse en leyenda: compuso un himno de protesta contra Norteamérica

A lo largo del tiempo, diversos cantantes utilizaron la música para manifestarse en contra de temas de carácter social y político. Tal es el caso de Randy Ebright, baterista y vocalista de Molotov, quien nació en EE.UU. y migró a México para convertirse en una leyenda de la música. Así nació “Frijolero”, el himno de protesta contra los estadounidenses.

La canción de protesta contra EE.UU. de un migrante americano

La canción incluida en el álbum “Dance and Dense Denso”, nació por la experiencia del propio Ebright, marcada por un trato discriminatorio por parte de agentes fronterizos a su expareja, la paraguaya Fiorella Migliore, y madre de sus dos hijas mayores: Chloe y Josie.

En el documental “Gimme The Power”, Randy contó que su entonces esposa decidió tomar unas vacaciones para visitar a su familia en territorio estadounidense. Al llegar al cruce de seguridad, los agentes le revisaron sus papeles y al notar que contaba con visa americana comenzó a interrogarla, debido a que su apariencia no concordaba con la fisionomía americana.

Fiorella y su entonces única hija, Chloe, fueron revisadas minuciosamente, lo cual causó la molestia del cantante, ya que aseguró que no había motivos para hacerlo y su hija apenas era un bebé.

Randy se reunió con Micky y Paco Ayala, bajistas y cantantes de Molotov, con quienes dio forma a la canción, la cual narra el diálogo entre un norteamericano y un mexicano.

La canción abordó el racismo y la discriminación que enfrentan los mexicanos y la comunidad latina en territorio estadounidense. En sus estrofas combinó el español y el inglés como una crítica de los diversos prejuicios de los que son víctimas estas comunidades, recuerdan medios como El Universal.

Sus estrofas rápidamente causaron polémica, ya que incluía los clásicos sobrenombres racistas a la comunidad migrante. “Don’t call me gringo, you fuckin beaner, stay on your side of that goddamn river, don’t call me gringo, you beaner”, dice parte de la canción.

“No me llames gringo, mal... frijolero, quédate en tu lado de ese mal… río, no me llames gringo, frijolero”. La traducción de la letra, en muy poco tiempo, se convirtió en un himno de protesta contra los estadounidenses.

Cabe resaltar que el término “Beaner” inició en los Estados Unidos al ser utilizado por cierto grupo de personas para referirse a los mexicanos de manera despectiva.

En el videoclip de la canción se incluyeron animaciones digitales que parodian a políticos como el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush y al expresidente de México, Vicente Fox, así como una serie de caricaturas de patrullas fronterizas que recorren los límites entre ambos países.

La banda señaló en diversas ocasiones que esta canción refleja la tensa situación fronteriza entre México y Estados Unidos, pero también fue una defensa ante el racismo experimentado por los migrantes mexicanos, especialmente por lo sucedido a Randy Ebright con agentes fronterizos.

Randy Ebright, de migrante estadounidense al territorio mexicano

Randy Ebright nació el 16 de mayo de 1977 en Michigan, Estados Unidos. A sus 16 años, cambió su residencia a la Ciudad de México debido a que su padre era agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y tuvo que salir del país.

Randy señaló en diversas entrevistas que en esos momentos su dominio del español no era muy bueno, por lo tanto, era muy difícil socializar en la escuela. Ante esto, decidió enfocarse en mejorar su control de la batería, instrumento que le gustaba tocar desde pequeño.

Poco después, conoció a Jay de la Cueva, exlíder de Moderatto, mismo que lo invitó a tocar en un bar. De esta manera, el músico inició su carrera al unirse con el grupo los “Molochos”. Fue apodado como “The Gringo loco” y reclutado para formar parte de la agrupación Molotov, tras la salida de Ivan Jared “La Quesadillera”. Y el resto es historia.