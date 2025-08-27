Adiós al sueño americano: ante el bloqueo migratorio de EE.UU. miles de venezolanos deciden dar un volantazo y regresar

En las últimas horas, el tribunal de San Francisco anunció que no habrá avances en las mociones de desestimación ni en un eventual juicio sumario hasta nuevo aviso en relación con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de más de 550 mil venezolanos. Esta es una de las múltiples medidas migratorias que ponen en jaque al llamado “sueño americano” en esta comunidad.

Quedarse en EE.UU. o regresar a Venezuela, la gran incógnita de los venezolanos

El endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. provocó una creciente ola de migración inversa. Según consignó Gabriela Hernández, directora del albergue “Casa Tochan”, muchos migrantes venezolanos decidieron regresar a Venezuela o permanecer en México, cerca de la frontera.

Miles de migrantes venezolanos tomaron la decisión de regresar a su país por las últimas medidas migratorias impuestas por la administración Trump X (@cacioaldana)

“La vida de muchos migrantes cambió debido a decisiones políticas (en relación con las medidas migratorias de la administración Trump)”, consignó Hernández en diálogo con CNN. “Son personas que abandonaron sus países por situaciones de violencia, desastres naturales o falta de oportunidades, no por simple gusto”.

Entre las medidas migratorias que marcaron y marcan el destino de los venezolanos se encuentra la cancelación del CBP One y el estatus del TPS. Con respecto al primero, la aplicación funcionaba como una vía legal para ingresar a EE.UU. a través de un permiso de permanencia temporal (parole), por lo que su suspensión representa la pérdida de otra vía legal para asentarse en el país norteamericano.

La aplicación fue habilitada en enero de 2023 para que los migrantes que buscaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos pudieran programar una cita para solicitar asilo Getty Images

“Tenía mi cita el 31 de enero, pero me la cancelaron con la entrada del nuevo presidente. Ahí terminó la esperanza”, detalló Jocelyn Carrillo, una venezolana que esperaba un transporte desde la Embajada de Venezuela en México, que la llevaría al aeropuerto para tomar un vuelo humanitario de regreso a su país.

Vuelos de repatriación y apoyo al Retorno

Con el incremento de esta migración inversa, Venezuela y México coordinaron vuelos de repatriación para los venezolanos que quieren regresar a su país y no cuentan con los recursos para hacerlo por su cuenta.

Los vuelos de repatriación salen cada mes con alrededor de 300 migrantes venezolanos XinHua

Temístocles Villanueva, coordinador de Movilidad de la Jefatura del Gobierno de Ciudad de México, aseveró que los vuelos salen cada mes con un promedio de 300 migrantes venezolanos. Sin embargo, en algunas ocasiones fueron suspendidos por la “poca disponibilidad” del régimen de Venezuela para recibirlos.

“Le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que nos ayude y que por favor hable con Nicolás Maduro para que se tengan más vuelos humanitarios para Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México”, expuso un manifestante en diálogo con EFE en relación con los vuelos humanitarios.

Según consignó el Ministerio de Justicia en Venezuela, más de 10 mil venezolanos regresaron al país en estos vuelos, denominado el plan “Vuelta a la Patria”.

Última medida en relación con el TPS para venezolanos

El futuro del TPS para más de 550 mil venezolanos se encuentra en vilo. El tribunal de San Francisco decidió que la solicitud de la restitución del permiso quedara en suspensión del proceso (stays) hasta nuevo aviso.

La suspensión del proceso hasta nuevo aviso incide en el grupo de venezolanos que tiene riesgo de perder el TPS el próximo 10 de septiembre Instagram Eduardo Diaz (edd_photography98)

Este fallo incide en el primer grupo de venezolanos que tiene riesgo de perder la protección migratoria el próximo 10 de septiembre. “Se van a ver afectadas miles de personas que en los próximos días perderán sus permisos de trabajo y licencias de conducir para seguir sosteniendo a sus familias”, expresó el abogado de inmigración, John De la Vega, en su cuenta de Instagram.