Un venezolano demanda a EE.UU. por US$1.3 millones: alega que fue detenido y deportado de manera injusta al Cecot

Neiyerver Adrián León Rengel, un ciudadano venezolano de 27 años, presentó una demanda a las agencias de inmigración de Estados Unidos por su detención y deportación al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (Cecot). En su denuncia, solicita una indemnización de US$1.3 millones por daños y perjuicios.

La denuncia presentada por el venezolano León Rengel a EE.UU.

El venezolano presentó su denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) este 24 de julio, en conjunto con El Fondo de Defensores de la Democracia (DDF, por sus siglas en inglés) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés). En el escrito, se catalogó su deportación como “injusta y negligente”.

El venezolano detalló que los agentes le aseguraron que sería deportado a Venezuela. Sin embargo, fue trasladado al Cecot Foto de ICE

“Neiyerver Adrián León Rengel (“Rengel”) fue detenido y expulsado de Estados Unidos sin causa ni debido proceso“, asevera el documento legal.

El venezolano alegó que los agentes le informaron que iba a ser deportado a Venezuela. Sin embargo, estuvo por cuatro meses en el Cecot, donde -según explicó en su testimonio- sufrió “abuso físico, verbal y psicológico”.

Rengel revela que se dio cuenta de que estaba en El Salvador cuando el avión aterrizó. En el vuelo, no se le permitió ver por las ventanas El Salvador presidential press office

“A Rengel le informaron que lo estaban deportando a su país natal, Venezuela. Lo llevaron a un aeropuerto y subió lo a uno de los tres aviones de GlobalX con otros venezolanos. El ambiente estaba tranquilo”, citó el escrito.

“Sin embargo, durante el vuelo, no se permitió a los pasajeros mirar por las ventanas y no fue hasta que el avión aterrizó que Rengel se dio cuenta de que no estaba en su país, sino en El Salvador, y que el ICE le había mentido sobre su destino”, agregó el informe.

Neiyerver determinó que la única justificación de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para su detención fue la afirmación de que él era miembro de la pandilla venezolana “Tren de Aragua” (TdA). En ese sentido, el venezolano negó ese vínculo y remarcó no tener la oportunidad de debatir dicha acusación.

Ahora, ya de regreso tras el intercambio de prisioneros entre EE.UU. y Venezuela, solicita una compensación de US$1.3 millones a Estados Unidos por estos agravios:

Negligencia.

Procesamiento malicioso.

Abuso de proceso.

Detención ilegal.

Prisión ilegal e infligir negligente/intencional de angustia emocional.

“Como resultado de los actos negligentes e ilegales de funcionarios de la Casa Blanca, el DHS, el ICE, el DOJ y el Departamento de Estado, Rengel sufrió la pérdida de su libertad, fue expulsado de Estados Unidos y permaneció detenido durante meses en el notoriamente inhumano CECOT, todo lo cual le ha causado una angustia emocional considerable y continua“, detalló la denuncia realizada.

Cómo incide la denuncia en las políticas migratorias de Estados Unidos

Según informó The New York Times, el caso de Rengel representa la primera demanda de este tipo presentada por uno de los 252 hombres venezolanos que fueron expulsados y enviados a El Salvador en marzo de este año. Por esta razón, se prevé que el caso tenga gran repercusión.

Rengel es el primer venezolano en denunciar a Estados Unidos por su deportación Ariana Cubillos - AP

“No hace falta ser un experto en derecho constitucional para que el caso Rengel haga sonar las alarmas. Detener y desaparecer a alguien sin causa justificada ni acceso a recursos legales es ilegal y abominable”, determinó Norm Eisen, presidente ejecutivo de Democracy Defenders Fund, que presentó la demanda en nombre del venezolano, en diálogo con Independent.