Adiós al sueño americano: son venezolanos, perdieron el TPS en Chicago y decidieron regresar por temor al ICE

Andreina Rodríguez, su esposo José Luis y su hija Vicky dejaron atrás Chicago, la ciudad donde intentaron reconstruir sus vidas durante más de dos años. Con el final del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos y el temor creciente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la familia empacó sus pertenencias y regresó a Venezuela.

La familia venezolana que decidió volver a su país luego del fin del TPS

Andreina y José Luis llegaron a Estados Unidos en búsqueda de estabilidad, trabajo y un futuro más prometedor para su hija de nueve años. En Chicago, ambos trabajaban en un almacén de repuestos y se adaptaron a la rutina laboral y escolar. Sin embargo, el anuncio de la suspensión del TPS cambió su destino de forma abrupta.

El mayor temor de Andreina, que la llevó a tomar la decisión de regresar, era que una redada del ICE los deportara y su hija de 9 años se quedara sola en Estados Unidos Archivo

En diálogo con Univisión, Andreina relató que el miedo a una posible redada del ICE fue determinante. “Yo siempre decía, Dios mío, qué tal y a nosotros nos llegan a agarrar y nos deportan y se queda nuestra hija aquí. Ese era mi mayor miedo”, comentó.

La idea de que su hija quedara sola en un país extranjero los llevó a tomar la decisión de regresar a su hogar en el estado Táchira, en el occidente de Venezuela.

La pequeña Vicky tampoco escapó al impacto emocional. Andreina contó que su hija “no quería regresar” y que fue un momento muy duro verla despedirse de su prima, a quien consideraba su hermana. “Un día que la fui a dejar a la guardería, me dijo: ‘mami, a veces me da miedo que no vengas a recogerme’. Ese día se me quebró la voz”, recordó entre lágrimas.

El regreso de la familia a Venezuela desde Chicago

La familia emprendió el viaje con pocas pertenencias, y dejaron atrás lo que habían logrado construir en Estados Unidos. Andreina recordó el momento en que empacaron sus maletas: “Organizamos todo en la habitación. Yo decía, Dios mío, no sé si me dará la oportunidad de volver a estar aquí. Lloré muchísimo”.

El regreso a su hogar en el estado Táchira, Venezuela, fue emotivo, con un recibimiento que incluyó música llanera y mariachis RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Al llegar a Táchira, el recibimiento fue emotivo. Los esperaban con música llanera —la favorita de José Luis— y mariachis. Los abrazos de la familia y los rostros conocidos les devolvieron un poco de calma, aunque el recuerdo de Chicago todavía pesa. “Cuando veo las imágenes de las redadas en la ciudad, pienso en los que dejé allá”, dijo Andreina.

Qué significó el TPS para los venezolanos en Estados Unidos

El TPS fue una herramienta clave para miles de venezolanos que huyeron de la crisis en su país. Este estatus migratorio temporal les permitió residir legalmente en Estados Unidos, obtener permisos de trabajo, manejar y viajar dentro del país norteamericano sin riesgo de deportación. Sin embargo, todo cambió a las 23.59 del 7 de noviembre de 2025, cuando el beneficio expiró oficialmente.

Según el informe de la plataforma Estoy en la Frontera, los afectados quedaron desprotegidos, expuestos a la deportación y sin autorización laboral.

Quiénes son los venezolanos que sí conservaron la protección temporal

Aunque la mayoría perdió los beneficios, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aclaró que algunos grupos mantendrán la protección hasta 2026.

Un grupo específico de venezolanos sí conservará la protección hasta 2026: aquellos que se reinscribieron en el TPS de 2023, publicado el 17 de enero de 2025 Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Los venezolanos que se reinscribieron en el TPS de 2023, publicado el 17 de enero de 2025.

Quienes recibieron sus permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) y formularios I-797 e I-94 con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026.

Aquellos que obtuvieron estos documentos antes del 5 de febrero de 2025.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó la cancelación inmediata del programa el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, los beneficiarios con documentos vigentes podrán seguir con su trabajo de forma legal hasta octubre de 2026, según detalló el organismo.