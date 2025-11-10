El limbo migratorio para miles de venezolanos sin TPS en EE.UU.: el desafío de buscar otra opción o volver a emigrar

El pasado viernes 7 de noviembre quedó suspendida la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela. Esta medida afecta a 250 mil venezolanos, quiénes buscan resolver su estatus migratorio.

Los casos de los venezolanos afectados por la suspensión del TPS

Los venezolanos tienen dos opciones: buscar otras alternativas legales para quedarse en EE.UU. o emigrar de nuevo a otro país. Con respecto a este primer caso, María- una especialista de recursos humanos en un hotel- realizó una carrera contra reloj para encontrar una manera de permanecer de forma legal.

María se encuentra en un limbo migratorio mientras avanza sus trámites iniciados Google Gemini

Según consignó The Washington Post, María solicitó una visa de estudiante para comenzar una maestría y adelantó su boda con su novio para poder presentar una solicitud de residencia permanente antes que expirara el TPS. No obstante, al estar los trámites pendientes, perdió su autorización para trabajar.

“No sé cómo explicarlo”, dijo la venezolana, quien reside en Orlando. “Es un ambiente muy pesado donde la gente siente que tiene que irse porque no hay esperanza. Ha sido un año de absoluta desesperación”, aseguró.

Diego Añez, por su parte, también estuvo metido en una carrera para mantener su estatus legal en Estados Unidos. Cuando inició la disputa legal por le beneficio, su empresa intervino para patrocinarlo con una visa de trabajo H-1B. No obstante, durante el avance de su expediente, tuvo varios meses de incertidumbre.

Por varios meses, el venezolano de 29 años estuvo a la espera de regular su estatus en EE.UU. Instagram Eduardo Diaz (edd_photography98)

“Todo cambiaba de una semana a otra, así que sentías que no podías hacer planes a largo plazo”, dijo el venezolano de 29 años. “Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no se puede planificar más allá de un par de semanas”, agregó.

En relación con el segundo caso, personas como Carlos Rodríguez debieron tomar la decisión de emigrar a otro país. Pese a sus aspiraciones de comprar su primera casa y pedirle matrimonio a su pareja, tuvo que dejar todo para irse a España. “Me están obligando a irme, otra vez”, expresó con pesar.

El comunicado de la administración Trump sobre el TPS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la que determinó que Venezuela no reunía las condiciones necesarias para mantenerse bajo el programa TPS. En un comunicado oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la funcionaria sostuvo que la situación en el país latinoamericano “ya no justificaba la protección”.

La secretaria de Seguridad Nacional sostuvo que Venezuela no justificaba la protección Kerem Yücel - Minnesota Public Radio

“Kristi Noem determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para su designación para el Estatus de Protección Temporal y que se requiere la cancelación de la designación de Venezuela para el beneficio, ya que es contraria al interés nacional”, informó el comunicado.

La medida fue confirmada judicialmente el 3 de octubre de 2025, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la cancelación con vigencia inmediata. Esta designación solo afecta a la designación de Venezuela de 2021, no al resto de los beneficiados.