Adiós al TPS: son venezolanos, huyeron de su país y ahora perderán la protección contra la deportación en EE.UU.

El 7 de noviembre entra en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela. Con esta medida, más de 250 mil venezolanos- entre ellos María Fernanda Angulo y Mariano Santana- perderán beneficios claves como la oportunidad de trabajar, manejar y viajar dentro o fuera del país norteamericano.

El nuevo panorama de los venezolanos tras la suspensión del TPS

María Fernanda Angulo, o Mafe, es una psicóloga que emigró a Estados Unidos en 2019. Con el TPS, consiguió un trabajo en una organización que busca ayudar migrantes en el país norteamericano. “He estado aquí trabajando legalmente, haciendo las cosas de la mejor manera”, dijo en diálogo con El País.

Mafer emigró a Estados Unidos en 2019. En la actualidad, vive en el sur de Florida El País

Actualmente, vive en el sur de Florida y siente temor por la presencia de los agentes federales. Desde la asunción de la administración Trump, se muestra con temor e incertidumbre en su ciudad. “Fui a la playa un día con mis chicos y pasaron unas patrullas de la policía fronteriza. Aunque tenía mi estatus legal, sentí un miedo terrible, dije ‘hasta aquí llegué’. Hay una incertidumbre y un miedo con el que uno vive todo el tiempo sin quererlo”, detalló.

A cuatro días de la suspensión del TPS, Mafe rechaza un posible regreso a Venezuela, por lo que apuntó contra la administración Trump por la medida. “Es muy fácil decir que 600 mil venezolanos son gente de mal, que viene a hacer daño, pero lo cierto es que son gente que quiere hacer las cosas de manera correcta, trabajar para poder proveer a su familia de un futuro distinto”, detalló.

En el caso de Mariano Santana, mudarse a Estados Unidos también implicó un trabajo arduo para concretar sus metas. Luego de sufrir un atraco con pistola en Caracas, se mudó a Boston para estudiar música en Berklee College Of Music.

En ese tiempo, contó con la visa de estudiantes e intentó por varias vías conseguir un permiso de trabajo que le permitiera mantenerse en el país norteamericano. En 2021, obtuvo el TPS y este año solicitó su renovación. Al iniciar los trámites, sabía para sus adentros que los trámites migratorios se complicarían mucho más. “Hice la inversión en la renovación sabiendo que podía no valer nada, que iba a perder mi dinero”, detalló.

Por el momento, Santana desconoce cuál será su estatus a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, prevé que esto no lo afecte a nivel mental. “No dejo que me carcoma porque si no, me paralizo, Viviendo en Venezuela siempre había pánico. Todo era supervivencia. Y siento ya que es como que tengo eso built in. Ya lo tengo dentro de mí“, dijo en diálogo con El País.

Qué puede hacer un venezolano en caso de verse afectado por el fin del TPS

En diálogo con LA NACION, Jesús Reyes (abogado especializado en migración) recomendó a los migrantes venezolanos afectados que busquen asesoría legal y otras opciones amparadas por la ley para permanecer en Estados Unidos.

El abogado de inmigración recomendó asesoría legal y búsqueda de otras opciones amparadas por la ley Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Entre las alternativas se encuentra el asilo político, peticiones familiares y otros tipos de visados. “Independientemente, si termina el TPS, existen otras opciones legales”, sostiene Reyes.