Adiós al TPS: son venezolanos, huyeron de su país y ahora perderán la protección contra la deportación en EE.UU.
María Fernanda Angulo y Mariano Santana están por perder sus beneficios el próximo 7 de noviembre; sus sensaciones
- 3 minutos de lectura'
El 7 de noviembre entra en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela. Con esta medida, más de 250 mil venezolanos- entre ellos María Fernanda Angulo y Mariano Santana- perderán beneficios claves como la oportunidad de trabajar, manejar y viajar dentro o fuera del país norteamericano.
El nuevo panorama de los venezolanos tras la suspensión del TPS
María Fernanda Angulo, o Mafe, es una psicóloga que emigró a Estados Unidos en 2019. Con el TPS, consiguió un trabajo en una organización que busca ayudar migrantes en el país norteamericano. “He estado aquí trabajando legalmente, haciendo las cosas de la mejor manera”, dijo en diálogo con El País.
Actualmente, vive en el sur de Florida y siente temor por la presencia de los agentes federales. Desde la asunción de la administración Trump, se muestra con temor e incertidumbre en su ciudad. “Fui a la playa un día con mis chicos y pasaron unas patrullas de la policía fronteriza. Aunque tenía mi estatus legal, sentí un miedo terrible, dije ‘hasta aquí llegué’. Hay una incertidumbre y un miedo con el que uno vive todo el tiempo sin quererlo”, detalló.
A cuatro días de la suspensión del TPS, Mafe rechaza un posible regreso a Venezuela, por lo que apuntó contra la administración Trump por la medida. “Es muy fácil decir que 600 mil venezolanos son gente de mal, que viene a hacer daño, pero lo cierto es que son gente que quiere hacer las cosas de manera correcta, trabajar para poder proveer a su familia de un futuro distinto”, detalló.
En el caso de Mariano Santana, mudarse a Estados Unidos también implicó un trabajo arduo para concretar sus metas. Luego de sufrir un atraco con pistola en Caracas, se mudó a Boston para estudiar música en Berklee College Of Music.
En ese tiempo, contó con la visa de estudiantes e intentó por varias vías conseguir un permiso de trabajo que le permitiera mantenerse en el país norteamericano. En 2021, obtuvo el TPS y este año solicitó su renovación. Al iniciar los trámites, sabía para sus adentros que los trámites migratorios se complicarían mucho más. “Hice la inversión en la renovación sabiendo que podía no valer nada, que iba a perder mi dinero”, detalló.
Por el momento, Santana desconoce cuál será su estatus a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, prevé que esto no lo afecte a nivel mental. “No dejo que me carcoma porque si no, me paralizo, Viviendo en Venezuela siempre había pánico. Todo era supervivencia. Y siento ya que es como que tengo eso built in. Ya lo tengo dentro de mí“, dijo en diálogo con El País.
Qué puede hacer un venezolano en caso de verse afectado por el fin del TPS
En diálogo con LA NACION, Jesús Reyes (abogado especializado en migración) recomendó a los migrantes venezolanos afectados que busquen asesoría legal y otras opciones amparadas por la ley para permanecer en Estados Unidos.
Entre las alternativas se encuentra el asilo político, peticiones familiares y otros tipos de visados. “Independientemente, si termina el TPS, existen otras opciones legales”, sostiene Reyes.
Otras noticias de Agenda EEUU
“Así de débil es”. El dardo de Newsom contra Trump por su ausencia en las elecciones de Nueva Jersey y Virginia
Cabeza a cabeza. Cómo llegan los candidatos Mikie Sherrill y Jack Ciatarelli a la elección a gobernador en Nueva Jersey
La estrella de la NBA. A cuánto asciende la fortuna de Luka Doncic de Los Angeles Lakers
- 1
Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel en Tecnópolis: las fotos y videos de un encuentro único
- 2
El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”
- 3
La reacción de Nancy Pazos a la designación de Diego Santilli como ministro del Interior
- 4
River, un equipo sin reacción, un DT con decisiones que potencian el caos y el silencio como respuesta a un presente impensado